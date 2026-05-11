Moment neașteptat la summitul Africa Forward Summit, desfășurat la Universitatea din Nairobi. Președintele francez Emmanuel Macron a întrerupt luni pentru scurt timp o conferință dedicată culturii. El a intervenit pentru a cere liniște în sală și a atras atenția participanților care făceau gălăgie în timpul discursurilor.

Incidentul a avut loc în cadrul unei dezbateri la care participa și creatoarea de modă ghaneză și activista ecologistă Yayra Agbofnah.

Vizibil iritat de zgomotul constant din sală, liderul francez, aflat inițial în primul rând al sălii, s-a ridicat și a urcat pe scenă, surprinzând audiența.

„Voi face ordine”, a spus acesta înainte de a lua microfonul.

Gestul său a luat prin surprindere inclusiv moderatoarea evenimentului, care și-a exprimat uimirea în momentul în care Macron a cerut să vorbească.

„Îmi pare rău, însă este imposibil să se vorbească despre cultură, să ai asemenea oameni foarte inspirați care vin aici și țin un discurs într-un astfel de vacarm. Este o lipsă totală de respect”, a declarat acesta, adresându-se direct publicului.

Mesaj direct pentru participanți

Macron le-a sugerat celor care doreau să poarte alte discuții să părăsească sala sau să folosească spațiile dedicate întâlnirilor bilaterale.

„Dacă vreți să aveți întrevederi bilaterale sau să vorbiți despre altceva, să folosiți sălile de reuniune sau să ieșiți. Dacă vreți să rămâneți aici, ascultăm oameni şi jucăm același joc. De acord? Mulțumesc”, a spus liderul de la Élysée.

Reacția sa a fost întâmpinată cu aplauze din partea unei părți a publicului.

Mai târziu, în timpul aceleiași conferințe, Emmanuel Macron a refuzat să își înceapă discursul până când liniștea nu a fost restabilită complet.

„Tăcerea face, în general, să dispară zgomotul”, a spus inițial zâmbind, înainte de a-și înăspri tonul și a critica din nou lipsa de atenție a unor participanți.

Franța încearcă să își redefinească relația cu Africa

Criticat în mai multe țări africane încă din primul său mandat, Emmanuel Macron încearcă să redefinească relația Parisului cu continentul, organizând pentru prima dată acest summit într-o țară anglofonă, un gest interpretat drept o încercare de a depăși imaginea influenței tradiționale franceze asupra Africii francofone.

„Acea epocă s-a încheiat”, a declarat duminică președintele francez, referindu-se la vechiul concept al „pré carré”-ului francez.

Summitul Africa Forward se încheie marți.