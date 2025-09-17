„Destul cu Fico! Fico la închisoare!”. Mii de persoane au manifestat împotriva guvernului slovac

Mii de slovaci au protestat marţi față de măsurile de austeritate propuse de guvern, în cea mai recentă manifestaţie împotriva prim-ministrului naţionalist Robert Fico.

Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, strigând „Destul cu Fico! Fico la închisoare!" şi „S-a terminat! Ne-am săturat!", transmite miercuri AFP, citată de Agerpres.

Manifestația a fost organizat de principalul partid de opoziţie, Slovacia Progresistă, iar organizatorii au estimat că la manifestaţie au participat până la 18.000 de persoane.

Laura Codorova, o studentă de 17 ani, a explicat că protestează împotriva „minciunilor şi, în general, a lipsei de umanitate" a guvernului.

„Vreau să rămân în Slovacia, dar în fiecare zi sunt mai puţin sigură. Cred că deciziile luate în prezent de guvern vor avea un impact asupra viitorului meu”, a spus tânăra pentru AFP.

Cabinetul premierului Fico a prezentat, săptămâna trecută, măsuri de austeritate, în special propunând ca slovacii să contribuie mai mult la asigurările de sănătate şi eliminând mai multe zile de sărbătoare.

De la începutul lunii ianuarie, mii de persoane au protestat de mai multe ori împotriva guvernului din cauza restricţiilor asupra drepturilor şi a dorinţei de a stabili legături cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Robert Fico, unul dintre puţinii aliaţi ai Kremlinului în cadrul Uniunii Europene, a apropiat Bratislava de Moscova de la revenirea sa la putere. El s-a opus sancţiunilor impuse Rusiei de UE în urma invadării Ucrainei în 2022, susţinând că aceste măsuri ar pune în pericol securitatea energetică a Slovaciei şi a criticat de mai multe ori guvernul de la Kiev.

La începutul lunii septembrie, premierul slovac Roberto Fico s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin în China, liderul rus salutând „poziţia sa independentă".