Video Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: „Petrolul rusesc, la fel ca și gazul rusesc, nu are viitor”

Volodimir Zelenski a anunțat, în urma unei întâlniri cu premierul Robert Fico, că Slovacia și-a reafirmat sprijinul pentru cursul Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană. El a avertizat că „petrolul rusesc, la fel ca și gazul rusesc, nu are viitor”.

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a avut loc la Ujgorod. Pe platforma X, Volodimir Zelenski a menționat că l-a informat pe premierul slovac Rober Fico despre conversația sa cu președintele american Donald Trump, precum și despre reuniunea „Coaliției celor dispuși” care a avut loc la Paris pe 4 septembrie.

„Am avut o discuție substanțială cu prim-ministrul Slovaciei. Am abordat subiecte cheie — chestiuni de principiu pentru Ucraina și chestiuni de principiu pentru Slovacia. L-am informat despre conversația pe care am avut-o ieri cu președintele Trump, despre colaborarea noastră cu liderii Coaliției celor dispuși să promoveze pacea și să asigure securitatea Ucrainei, precum și despre arhitectura de securitate pentru Europa. Și Slovacia nu va rămâne deoparte. Prim-ministrul mi-a povestit despre contactele sale în China”, a scris Zelenski, pe X.

Un subiect important a fost independența energetică a Europei. „Petrolul rusesc, la fel ca și gazul rusesc, nu are viitor”, a avertizat liderul ucrainean.

Zelenski a subliniat că „Slovacia sprijină Ucraina în drumul său către Uniunea Europeană”.

„Acest lucru este extrem de important. De asemenea, împărtășim opinia că Ucraina și Moldova trebuie să continue să avanseze împreună către aderarea la UE. La fel de important este faptul că cooperarea bilaterală în domeniul economic, energetic și al infrastructurii, aici, în regiunea noastră, ne întărește popoarele și țările”, a spus președintele ucrainean.

La final, Zelenski i-a mulțumit lui Fico pentru vizită și a confirmat planurile de a continua dialogul cu Slovacia.

„Vă mulțumesc pentru întâlnire. Este important să avem acest dialog și îl vom continua”, a transmis Zelenski, pe X.

Slovacia, împreună cu Ungaria, continuă să primească petrol rusesc prin conducta Druzhba, care a devenit în mod repetat ținta atacurilor ucrainene în ultimele luni.

Budapesta și Bratislava chiar s-au plâns Comisiei Europene cu privire la acțiunile Ucrainei, potrivit dialog.

Premierul ungar Viktor Orban i-a scris președintelui american Donald Trump, exprimându-și nemulțumirea.

Pe 4 septembrie, Trump a cerut aliaților europeni să refuze să cumpere petrol rusesc, spunând că aceste venituri permit Kremlinului să finanțeze agresiunea împotriva Ucrainei. Trebuie remarcat faptul că înainte de a se întâlni cu Zelenski, Fico a vizitat China, unde a avut o conversație cu dictatorul rus Vladimir Putin.

Acesta din urmă a cerut Slovaciei să nu mai furnizeze energie electrică Ucrainei pentru a ajuta la agresiunea Federației Ruse.

Fico a spus că, după întâlnirea cu șeful Kremlinului, a avut „mai multe mesaje și gânduri” pe care vrea să le transmită lui Zelenski.