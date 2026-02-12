„M-am dus bou și m-am întors vacă”. Primarii din țară, nemulțumiți după întâlnirea cu Bolojan: „Am vorbit degeaba acolo”

Mulți primari de comune din țară care au participat, săptămâna aceasta, la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan s-au întors dezamăgiți în comunitățile rurale pe care le păstoresc. Deși i-au reproșat șefului Executivului că „sărăcește satul românesc” prin măsurile privind restructurarea administrațiilor locale și creșterea impozitelor, edilii nu cred că punctele lor de vedere vor conta.

La Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (ACoR), desfășurată la București și marcată de o întâlnire tensionată cu premierul au participat, potrivit eBihoreanul, și patru primari din Bihor, județul în care a făcut carieră politică Ilie Bolojan.

Unii dintre edili au relatat cu umor amar că deplasarea, pe care au cheltuit banii sătenilor (deplasarea fiind acoperită din bugetele primăriilor), nu le‑a adus rezultatele sperate.

Primarul comunei Dobrești, Florin Copos (PNL), a mărturisit că a stat la București doar o zi, spre deosebire de majoritatea primarilor din țară, care au ajuns încă de duminică și au fost cazați la un hotel de cinci stele.

„Mi‑am cumpărat biletul de avion, 2.000 de lei, din banii mei. Restul se va calcula. M‑am dus pentru oameni, să cer reducerea taxelor și impozitelor cu 50%”.

Primarul orașului Vașcău, Sebastian Bursașiu (PSD), a declarat că a plecat duminică seara și s‑a întors miercuri. A folosit mașina Primăriei, iar drumul a costat aproximativ 600 de lei. Cazarea a fost între 1.800 și 2.000 de lei, sumă ce va fi decontată din bugetul local.

„Nu are comuna mea bani să stau la Marriott”

Primarul comunei Lunca, Dorin Boca (PSD), a mers cu mașina personală, invocând teama de avion. A stat două nopți la București, la un hotel mai ieftin decât Marriott, unde au fost cazați mulți dintre participanți.

„Dar eu nu am stat la Marriott, că nu are comuna mea bani să stau la Marriott. Când o să aibă bani suficienți, o să-mi permit la Hilton”, a mai spus Boca.

Cazarea l-a costat 810 lei pe noapte, în total 1.600 de lei, bani care vor fi decontați de Primărie, a spus edilul.

„M‑am dus bou și m‑am întors vacă”

Întrebat ce probleme a reușit să rezolve, Boca a răspuns autoironic: „M‑am dus bou și m‑am întors vacă”.

Edilul a explicat că a încercat să obțină clarificări privind un proiect de canalizare de 6,5 milioane de lei, finanțat prin Programul „Anghel Saligny”, dar blocat din lipsă de fonduri.

„N‑am rezolvat nimic. Dacă cei de sus vor, se rezolvă. Dacă nu, nu se rezolvă nimic”, a spus primarul.

Edilul din comuna Criștior, Fănel Tulvan (PNL), nu a putut fi contactat.

Nemulțumiri și în rândul edililor vasluieni

Din Vaslui, opt primari au participat la întâlnirea cu premierul, delegația fiind condusă de Neculai Moraru, edilul comunei Fălciu și președintele filialei județene ACOR, potrivit Vremea noua e

Aleșii locali mărturisesc că au plecat spre Capitală cu speranța că premierul va renunța la unele dintre măsurile contestate, însă discuțiile nu au schimbat direcția Guvernului.

„Nu cred că se va schimba ceva”, a concluzionat Moraru, care a remarcat că austeritatea pare să vizeze doar administrația locală: „Supărător este că doar aici se dorește să se umble și deloc în administrația centrală”.

Carmen Bâlbîe, edilul comunei Epureni, a rezumat atmosfera: „Ne‑am dus cu multe speranțe și ne‑am întors dezamăgiți”.

Primărița a explicat că nu vor exista reduceri ale grilelor de taxe și nici finanțări pentru proiecte noi.

„Vom merge doar cu ceea ce avem început”, a mai spus Carmen Bâlbîe,

Relu Brașoveanu, primarul comunei vasluiene Bălteni, a criticat ideea ca un singur specialist să deservească mai multe primării.

„Nu văd cum să angajezi un arhitect cu 4.000 de lei și acesta să acopere câteva comune”, a afirmat edilul.

La Pochidia, unde Primăria funcționează cu doar nouă angajați, edilul Marius Ciocan spune că nu mai are de unde reduce personal: „Nu avem ce face altceva decât să reducem din cheltuieli, pentru că din personal nu mai putem da afară”.

Singura veste bună: bugetele locale ar putea rămâne la nivelul anului trecut

Deși reformele vor merge înainte, primarii au primit o garanție parțială: transferurile bugetare către UAT‑uri nu vor scădea față de anul trecut. „Asta ar fi singura veste bună”, a spus Carmen Bâlbîe, care a menționat și o posibilă măsură aflată încă în discuție: preluarea cofinanțărilor pentru proiectele de investiții de către Ministerul Dezvoltării.

Pentru mulți edili concluzia rămâne aceeași:

„Am vorbit degeaba acolo… nu cred că se va schimba ceva”, a spus Brașoveanu.

Bolojan: „Este doar o problemă de timp până la o reformă a administrației”

Amintim că, la întâlnirea cu primarii de comune, premierul a transmis un mesaj ferm, afirmând că presiunea pentru reorganizarea administrativă va crește în următorii ani.

„Este doar o problemă de timp, până în 2028”, a spus șeful Executivului, avertizând că, în lipsa eficientizării, se va ajunge la „reducerea numărului de comune, fuziuni și așa mai departe”.

El a subliniat și dezechilibrul dintre veniturile locale și cheltuielile cu salariile: „În România, veniturile din taxele locale reprezintă un sfert din cheltuielile de salarii”. Pachetul legislativ pregătit de Guvern include reducerea personalului acolo unde organigramele depășesc limitele stabilite.

Nemulțumiri față de măsurile Guvernului

Adunarea ACoR a fost scena unor critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan. Prim‑vicepreședinta Asociației, Mariana Gâju (PSD), primărița comunei Cumpăna, i‑a reproșat acestuia că reforma administrației locale „a pornit greșit” și că afirmațiile privind majorarea taxelor de către primari „îi îngroapă pe toți”.

În paralel cu reuniunea, marți a avut loc o grevă de avertisment în primăriile comunale, organizată de Sindicatul din Comunele din România (SCOR). Angajații protestează față de grila unică de salarizare pentru primăriile cu venituri proprii insuficiente și față de posibilitatea angajării de personal cu fracțiune de normă. În Bihor, la protest au participat angajați din 39 de primării.