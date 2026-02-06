search
Vineri, 6 Februarie 2026
Compania Uber, obligată să plătească 8,5 milioane de dolari după violul unei pasagere

0
0
Publicat:

Un juriu american a condamnat Uber să plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri unei tinere care acuza unul dintre şoferii săi că a violat-o. Această decizie, prima dintr-o serie de peste 3.000 de procese similare, ar putea crea un precedent.

Decizia a fost luată de o instanță din SUA FOTO Shutterstock
Decizia a fost luată de o instanță din SUA FOTO Shutterstock

Un juriu federal din Phoenix, Arizona, a recunoscut, joi, responsabilitatea platformei în violul comis de unul dintre şoferii săi asupra unei pasagere de 19 ani, Jaylynn Dean, condamnând-o să îi plătească 8,5 milioane de dolari despăgubiri. Acest proces, primul dintre peste 3.000 de plângeri similare grupate în faţa justiţiei federale americane, constituie un test, scrie Le Figaro.

Juriul a considerat că şoferul acţiona în calitate de agent al Uber, făcând compania responsabilă pentru faptele sale. Avocaţii reclamantei au cerut iniţial peste 140 de milioane de dolari.

Decizia a avut imediat repercusiuni asupra pieţelor bursiere: acţiunile Uber au scăzut cu 1,5% în tranzacţiile de după închiderea Wall Street, în timp ce acţiunile concurentului său Lyft - care se confruntă cu procese similare - au scăzut cu 1,8%.

Reacția Uber

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Uber a anunţat că compania va face apel împotriva acestei decizii.

El a subliniat că juriul a respins celelalte acuzaţii aduse de reclamantă, în special neglijenţa companiei sau deficienţele sistemelor sale de securitate.

”Acest verdict confirmă că Uber a acţionat în mod responsabil şi a investit semnificativ în siguranţa pasagerilor”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

La rândul său, Sarah London, unul dintre avocaţii lui Jaylynn Dean, s-a felicitat pentru această hotărâre care ”validează mărturiile a mii de victime care s-au manifestat cu riscul vieţii personale pentru a cere socoteală companiei Uber”.

Un caz care datează din 2023

Jaylynn Dean, rezidentă în Oklahoma, a depus plângere împotriva Uber în 2023, la o lună după presupusele fapte petrecute în Arizona. Conform plângerii sale, ea era în stare de ebrietate când a comandat un Uber pentru a o duce de la iubitul ei la hotel. Şoferul i-ar fi pus întrebări indiscrete în timpul călătoriei, înainte de a opri maşina şi de a o viola.

În plângerea sa, tânăra acuza Uber că era la curent cu valul de agresiuni sexuale comise de şoferii săi, dar că nu a luat nicio măsură elementară pentru a îmbunătăţi siguranţa utilizatorilor săi.

În pledoariile finale, Alexandra Walsh, o altă avocată a reclamantei, a reamintit că Uber se prezentase ca o opţiune sigură pentru femeile care călătoresc singure noaptea, în special dacă au băut.

”Femeile ştiu că lumea este periculoasă. Cunoaştem riscul agresiunilor sexuale”, a declarat ea.

”Ne-au făcut să credem că acesta era un loc ferit de astfel de lucruri”, a adăugat ea.

Uber susține că nu poate fi trasă la răspundere

Uber, care s-a confruntat cu numeroase controverse legate de siguranţă, în special cu privire la controalele sale de selecţie a şoferilor considerate laxe şi la o cultură care privilegiază creşterea în detrimentul protecţiei pasagerilor, susţine o poziţie clară: nu poate fi trasă la răspundere pentru actele criminale ale şoferilor care utilizează platforma sa. Compania afirmă că verificările sale de antecedente şi divulgările privind agresiunile sunt suficiente.

”Nu avea antecedente penale. Niciunul”, a subliniat Kim Bueno, avocata Uber, în pledoariile finale, subliniind că şoferul efectuase 10.000 de curse prin aplicaţie, cu o notă aproape perfectă.

”Era previzibil pentru Uber? Răspunsul trebuie să fie nu”, a adăugat ea

Compania californiană susţine, de asemenea, că şoferii săi sunt contractori independenţi şi nu angajaţi şi că, indiferent de clasificarea lor, nu poate fi responsabilă pentru acţiuni care depăşesc sfera rezonabilă a funcţiilor lor.

SUA

