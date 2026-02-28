Scandal în industria de lux: 383 de genți Chanel au fost compromise. Instanța a decis reangajarea unei femei concediate

O firmă din provincia Florența risca să piardă un contract important cu Chanel după ce 383 de genți au fost compromise, iar soluția patronilor a fost concedierea unei ucenice. Instanța a decis însă că tânăra nu poate fi făcută singura responsabilă și a obligat compania să o reangajeze și să îi plătească despăgubiri.

Potrivit publicației Corriere Fiorentino, totul a pornit de la folosirea unui mastic mai ieftin în locul adezivului pe bază de apă cerut de brandul francez.

Pe 11 septembrie 2023, tânăra, aflată încă în perioada de practică, a primit decizia de concediere. În document se arăta că, la coaserea și finisarea celor 383 de genți Chanel, ar fi folosit „un mastic nepotrivit, niciodată utilizat pentru acest produs”, fără să anunțe conducerea.

Compania a susținut că alegerea adezivului ar fi provocat „daune produselor finite și prejudicii de imagine”. Defectele nu ar fi fost vizibile imediat, însă, în timp, fermoarele genților s-ar fi deteriorat. Casa de modă ar fi contestat lotul și ar fi cerut despăgubiri, amenințând inclusiv cu întreruperea colaborării.

În fața instanței, mai multe colege ale tinerei au declarat că utilizarea masticului era o practică obișnuită în atelier, fiind „mai simplu și mai puțin costisitor”. Potrivit mărturiilor, indicația ar fi venit chiar de la conducere.

„Când veneau controalele de la Chanel, făceam să dispară tot”, a relatat una dintre martore. Un alt angajat a afirmat că a auzit unul dintre fiii patroanei spunând că brandul nu dorește folosirea masticului, însă în atelier se continua utilizarea acestuia. Adezivul pe bază de apă era considerat mai dificil de aplicat și necesita mai mult timp.

Tribunalul din Florența a decis reangajarea femeii și plata unor despăgubiri de aproximativ 8.000 de euro, la care se adaugă 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

Instanța a apreciat că muncitoarea nu poate fi considerată singura responsabilă pentru o practică tolerată sau impusă la nivelul conducerii, iar concedierea a fost nejustificată.