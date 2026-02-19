Un pasager Ryanair a fost obligat să plătească 15.000 euro după ce a agresat echipajul și a forțat devierea zborului

Un pasager din Dublin a fost obligat să plătească 15.000 euro companiei Ryanair, după ce a provocat haos la bordul unui zbor spre Lanzarote în 2024, determinând devierea aeronavei către Porto, Portugalia.

Incidentul a afectat 160 de pasageri și șase membri ai echipajului, care au fost nevoiți să fie cazați peste noapte în hoteluri înainte de a-și continua călătoria. Ryanair a precizat că suma de 15.000 euro acoperă costurile de cazare, cheltuielile pasagerilor și taxele de aterizare.

Compania aeriană a subliniat că incidentul a fost tratat cu seriozitate, iar pasagerul a fost condamnat pentru comportamentul său agresiv și „complet inacceptabil”, potrivit dailymail.

„Ryanair se angajează să asigure că toți pasagerii și membrii echipajului călătoresc într-un mediu confortabil, fără perturbări inutile cauzate de o mică minoritate de pasageri nepoliticoși. Avem o politică strictă de toleranță zero față de comportamentul inadecvat și vom continua să luăm măsuri decisive pentru a proteja majoritatea covârșitoare a pasagerilor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Ryanair.

Compania speră ca această decizie a instanței să descurajeze astfel de comportamente în viitor: „Această hotărâre confirmă consecințele serioase pentru pasagerii care se comportă necorespunzător, inclusiv interdicții de călătorie și amenzi. Sperăm că va contribui la descurajarea comportamentului lipsit de respect la bord”.

Ryanair detaliază pe site-ul său că echipajul poate lua măsuri precum reținerea pasagerului, îndepărtarea din avion sau refuzul de a-i acorda loc pe alte zboruri.

De asemenea, pasagerii care provoacă devieri sunt obligați să despăgubească compania pentru toate costurile rezonabile generate.