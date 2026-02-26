100.000 de euro despăgubiri pentru un biciclist care și-a pierdut splina din cauza unei groapi nesemnalizate din București. Administrația Străzilor, obligată să plătească după 12 ani de procese

Un bărbat grav rănit în 2014, după ce a intrat cu bicicleta într-o groapă nesemnalizată de pe Calea Știrbei Vodă, în București, va primi despăgubiri morale de 100.000 de euro, după aproape 12 ani de prezentări în instanţă.

După un proces îndelungat, care a durat mai bine de un deceniu, instanța a obligat Administrația Străzilor București să plătească despăgubiri morale în valoare de 100.000 de euro unui biciclist care a suferit răni extrem de grave într-un accident provocat de o groapă nesemnalizată din carosabil.

Accidentul s-a produs în seara de 27 iunie 2014, pe Calea Știrbei Vodă, la intersecția cu strada Ion Câmpineanu. Bărbatul, care avea atunci 30 de ani, se deplasa regulamentar cu bicicleta, alături de un prieten, când a intrat într-o groapă adâncă, aflată într-o zonă slab iluminată și lipsită de orice marcaj sau avertizare, relatează ProTV.

„El era ușor în spatele meu și a văzut același lucru, am intrat în acea zonă unde nu era iluminat stradal, nu era niciun semn că ar fi o groapă sau o lucrare, nicio semnalizare de niciun fel. Bicicleta s-a oprit, iar el mi-a spus că m-a văzut cum am început să zbor. A venit, din câte îmi amintesc, destul de repede o mașină de la SMURD. Mi-au spus că trebuie să mergem urgent la spital, că am o hemoragie internă și că s-ar putea să nu supraviețuiesc”, a povestit bărbatul împrejurările în care s-a produs accidentul.

Transportat de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, bărbatul a fost supus unei intervenții chirurgicale majore. Medicii au fost nevoiți să îi extirpe splina pentru a-i salva viața, operația având consecințe medicale permanente asupra sănătății sale.

Inițial, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, însă ancheta a fost îngreunată de dificultăți în stabilirea responsabilităților și de întârzieri administrative. În cele din urmă, fapta penală s-a prescris, iar victima a fost nevoită să își caute dreptatea în instanța civilă.

„Toți dădeau vina unii pe alții. Din ce îmi amintesc, că au trecut 12 ani, se cerea un document și ajungea în 5- 6 luni. Motiv pentru care, deși organele de anchetă s-au străduit, s-a ajuns să se prescrie fapta penală. Și a fost obligat să aștepte o perioadă mult mai mare să-și valorifice pretențiile într-o instanță civilă separat”, a povestit avocatul victimei cum a decurs procesul care s-a întins pe 12 ani.

În final, instanța civilă a stabilit că Administrația Străzilor București este responsabilă pentru starea carosabilului și pentru lipsa semnalizării corespunzătoare și a decis acordarea despăgubirilor morale în valoare de 100.000 de euro.