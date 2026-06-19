Ministerul ucrainean al Apărării lansează platforma TrophyLab, care va oferi acces deschis la tehnologiile armamentului rusesc pentru partenerii din întreaga lume, a anunțat vineri ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mihailo Fedorov.

„Fiecare echipament rusesc capturat pe câmpul de luptă reprezintă mai mult decât un simplu trofeu. Este o sursă de informații despre modul în care funcționează armele inamicului. De la începutul războiului la scară largă, militarii, instituțiile științifice și centrele de cercetare din Ucraina au studiat echipamentele capturate. Aceștia au analizat componentele, soluțiile tehnologice și vulnerabilitățile lor pentru a dezvolta mai rapid măsuri eficiente de contracarare. Acum, aceste cunoștințe vor fi puse la dispoziția celor care contribuie la consolidarea apărării noastre”, a declarat Fedorov, potrivit Ukrinform.

Platforma TrophyLab este un spațiu care le oferă utilizatorilor verificați acces la informații despre armamentul modern al Rusiei.

„Ucraina va pune la dispoziția partenerilor săi acces la tehnologiile rusești. Companiile, centrele de cercetare și guvernele din lumea liberă vor putea studia în detaliu rachetele rusești și alte sisteme de armament. Acest lucru ne va ajuta să găsim mai rapid soluții eficiente pentru a contracara inamicul și să ne consolidăm eforturile comune pentru victoria Ucrainei. Suntem convinși că informațiile despre tehnologiile inamicului nu trebuie să rămână clasificate. Ele trebuie folosite în beneficiul celor care construiesc sistemele noastre de apărare”, a subliniat Fedorov.

Platforma oferă acces la rezultatele cercetărilor privind echipamentele militare capturate pentru producătorii ucraineni de tehnologii de apărare, unitățile militare, instituțiile de cercetare și partenerii internaționali care sprijină Ucraina.

Potrivit lui Fedorov, utilizatorii vor avea acces la documentație tehnică, rezultate ale cercetărilor și analize privind armamentul modern rusesc. În plus, platforma permite depunerea de solicitări pentru examinarea fizică a exemplarelor capturate.

Sunt disponibile mai multe modalități de analiză a echipamentelor, de la teste nedistructive până la proceduri care presupun demontarea completă sau distrugerea obiectului examinat.

Potrivit lui Fedorov, acest lucru le va permite inginerilor să își testeze propriile soluții direct pe echipamentele reale ale inamicului și să reducă semnificativ timpul necesar dezvoltării măsurilor de contracarare.

„Rusia își folosește întregul arsenal împotriva Ucrainei. Noi nu doar respingem atacurile, ci dezasamblăm aceste arme până la ultimul șurub. Ceea ce trebuia să fie avantajul lor secret se transformă în informații accesibile celor care apără democrația. Cu cât Rusia își folosește mai mult armele, cu atât lumea învață mai multe despre cum să le oprească”, a mai afirmat Fedorov.

La rândul său, premierul Iulia Svîrîdenko a anunțat că accesul la catalog este disponibil pentru organizațiile de cercetare din Ucraina, unitățile Forțelor de Apărare, producătorii ucraineni de tehnologii militare, instituțiile guvernamentale și departamentele de apărare ale statelor partenere, precum și pentru companiile străine din industria de apărare din țările partenere care îndeplinesc cerințele Ministerului Apărării.

Prin intermediul platformei, cercetătorii vor avea acces la un catalog care conține planșe tehnice, date tehnice și rezultate ale analizelor privind armamentul rusesc.

Ministerul Apărării din Ucraina a creat TrophyLab ca portal oficial al statului. Platforma centralizează date furnizate de unități ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, de Direcția Principală de Informații a Ucrainei, de Serviciul de Securitate al Ucrainei și de instituții specializate de cercetare.

Totodată, aceasta funcționează în strânsă colaborare cu structurile din domeniul securității și apărării care dețin echipamente capturate.