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Ucraina anunță că folosește deja bombe aeriene ghidate și rachete balistice cu rază lungă de actiune produse în țară

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Război în Ucraina
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Ucraina a început să utilizeze în luptă propriile bombe aeriene ghidate (KAB), dezvoltate de industria națională de apărare, iar rezultatele obținute până acum sunt încurajatoare, a anunțat ministrul transformării digitale, Mihailo Fedorov, în cadrul evenimentului dedicat inovației militare Brave1 Advantage.

Racheta balistică ucraineană cu rază lungă FP-9/FOTO:X
Racheta balistică ucraineană cu rază lungă FP-9/FOTO:X

Potrivit oficialului ucrainean, două dintre cele opt companii implicate în dezvoltarea acestor muniții au ajuns deja în etapa utilizării operaționale pe front. Deși sistemele mai au nevoie de perfecționare pentru a-și atinge potențialul maxim, testele și primele misiuni de luptă indică o eficiență promițătoare.

„Rezultatele obținute până acum sunt impresionante”, a afirmat Fedorov, citat de publicația ucraineană Militarnîi, precizând că proiectele sunt dezvoltate în paralel de mai multe echipe, care lucrează la bombe de diferite calibre și cu caracteristici tactice adaptate diverselor tipuri de misiuni.

O armă proiectată special pentru războiul din Ucraina

Dezvoltarea bombelor aeriene ghidate face parte din programul guvernamental Brave1, platforma prin care Kievul sprijină proiectele de tehnologie militară.

Fedorov a explicat că autoritățile aplică principiul „80/20”, direcționând aproximativ 20% din fondurile disponibile către tehnologii aflate încă în faza experimentală, care sunt testate în condiții apropiate de cele de pe câmpul de luptă.

În luna mai, oficialul anunțase realizarea primei bombe aeriene ghidate proiectate integral în Ucraina, după 17 luni de dezvoltare. Potrivit acestuia, muniția nu reprezintă o copie a unor modele occidentale sau sovietice, ci un produs conceput special pentru cerințele actualului conflict.

Noua armă este destinată lovirii fortificațiilor, centrelor de comandă și altor obiective militare rusești aflate la zeci de kilometri de punctul de lansare.

Ucraina ar fi folosit pentru prima dată și o rachetă balistică proprie

În paralel, apar indicii că Ucraina ar fi testat în condiții de luptă și prima sa rachetă balistică.

Potrivit agenției Bloomberg, această ipoteză este alimentată de o declarație a Ministerului rus al Apărării, care a susținut, pe 1 iulie, că sistemele sale antiaeriene au interceptat ceea ce a descris drept o „rachetă operativ-tactică cu rază lungă de acțiune”, alături de șapte bombe ghidate și 602 drone.

Autoritățile ruse nu au oferit detalii despre tipul rachetei, iar partea ucraineană nu a confirmat oficial utilizarea unei arme balistice.

Totuși, declarația vine la scurt timp după ce compania ucraineană Fire Point a anunțat că finalizează testele pentru racheta balistică FP-9. În luna iunie, inginerul-șef al companiei, Denis Știlerman, declara că testele ar putea începe în această vară sau la începutul toamnei, după finalizarea sistemului de propulsie.

Potrivit dezvoltatorilor, racheta ar urma să aibă o rază de acțiune de aproximativ 850 de kilometri, fiind destinată lovirii unor obiective aflate în adâncimea teritoriului rus.

Bloomberg subliniază că, dacă informația va fi confirmată, utilizarea unei rachete balistice dezvoltate în Ucraina ar reprezenta un pas important în extinderea capacităților de atac la mare distanță ale Kievului, dincolo de drone și rachetele de croazieră. Traiectoria balistică și viteza ridicată reduc timpul de reacție al apărării antiaeriene și fac interceptarea considerabil mai dificilă.

La începutul lunii iunie, președintele Volodimir Zelenski declara că Ucraina este foarte aproape de finalizarea propriei rachete balistice. Liderul de la Kiev afirma atunci că țara sa va continua să își dezvolte capacitățile de apărare și să răspundă atacurilor rusești prin tehnologii militare tot mai avansate.

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