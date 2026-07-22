 Decizie istorică în Franța: prima țară care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Cum va fi aplicată măsura | adevarul.ro
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Decizie istorică în Franța: prima țară care interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Cum va fi aplicată măsura

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Parlamentul Franței a aprobat un proiect de lege care interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, transformând țara în primul stat membru al Uniunii Europene care le interzice copiilor accesul la aplicații precum TikTok.

Franța le interzice minorilor sub 15 ani accesul pe rețelele sociale FOTO Shutterstock
Franța le interzice minorilor sub 15 ani accesul pe rețelele sociale FOTO Shutterstock

Președintele Emmanuel Macron a susținut interdicția, prezentând-o drept o reformă-cheie a ultimei sale perioade în funcție și angajându-se să o pună în aplicare până în septembrie.

„Franța deschide drumul în Europa atunci când vine vorba despre protejarea copiilor și adolescenților noștri”, a declarat Macron într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, calificând măsura drept „un pas major înainte”.

Președintele le-a mulțumit marți parlamentarilor pentru sprijinul acordat legislației: „Acum, Consiliul Constituțional trebuie să se pronunțe asupra legii, iar apoi va fi momentul să acționăm pentru ca această măsură să devină realitate și să ne protejăm copiii online”, a adăugat el pe X.

După ce proiectul de lege a fost aprobat de Senat marți, deputații din Adunarea Națională l-au adoptat cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, potrivit The Guardian.

Cum va fi aplicată interdicția pentru copiii sub 15 ani

Interdicția ar urma să fie introdusă în două etape. Începând cu 1 septembrie, persoanele sub 15 ani nu ar mai putea crea conturi noi, iar interdicția urma să se aplice conturilor existente începând din ianuarie 2027, potrivit prevederilor legislative.

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Anne Le Hénanff, a declarat înaintea votului că acest calendar este realist, „deoarece instrumentele de verificare a vârstei există deja”, iar altele sunt încă în curs de dezvoltare. Ea a subliniat că responsabilitatea aplicării regulii le revine platformelor.

„Timp de patru luni, cu toții va trebui să ne dovedim vârsta în Franța”, le-a declarat ea jurnaliștilor. „Dacă o persoană are sub 15 ani, contul va fi închis.”

Ministrul a oferit, de asemenea, asigurări că datele personale ale utilizatorilor vor fi protejate.

Aplicarea măsurii până în septembrie ar permite ca una dintre prevederile proiectului de lege, care face referire la interzicerea telefoanelor mobile în licee, să intre în vigoare la începutul anului școlar francez.

De ce vrea Franța să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

Autoritatea franceză pentru sănătate publică a avertizat anul trecut că platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram au efecte nocive asupra adolescenților, în special asupra fetelor, deși acestea nu reprezintă singura cauză a deteriorării sănătății lor mintale.

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Parlamentarii au fost de acord asupra necesității unei reglementări, însă cele două camere ale Parlamentului au avut opinii diferite în privința modalității de aplicare.

Senatorii francezi optaseră pentru un sistem pe două niveluri, care să facă diferența între platformele incluse pe o listă neagră, considerate dăunătoare dezvoltării copiilor, și cele care ar fi putut rămâne accesibile cu acordul părinților.

Însă varianta unei interdicții generale, susținută de camera inferioară a Parlamentului, a prevalat, în pofida criticilor venite din partea unor parlamentari de stânga cu privire la procesul de verificare a vârstei, ritmul implementării și riscurile de eludare a măsurii, precum și la problemele legate de protejarea vieții private.

Ce excepții prevede legea

Interdicția prevede excepții pentru site-uri precum enciclopediile online și platformele educaționale, iar proiectul de lege nu prevede sancțiuni pentru copii sau părinți.

„În opinia mea, marile platforme sunt, în mare parte, pregătite”, a declarat pentru AFP deputata Laure Miller.

Sistemul bazat pe liste negre ar fi necesitat mai mult timp, inclusiv noi consultări cu Comisia Europeană cu privire la criteriile aplicabile, și ar fi implicat un „risc redus” ca măsura să nu respecte legislația europeană, a declarat senatoarea centristă Catherine Morin-Desailly.

Comisia Europeană ia în calcul restricții mai strice

Comisia Europeană analizează, la rândul său, posibilitatea interzicerii accesului la rețelele sociale, după ce mai multe state membre, inclusiv Franța, Grecia și Spania, au susținut limitarea accesului.

Săptămâna trecută, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că accesul copiilor la rețelele sociale ar trebui să fie „etapizat și gradual”.

Comisia Europeană a prezentat, de asemenea, o aplicație pentru verificarea vârstei, pe care state membre ale UE, inclusiv Franța, au început să o testeze în ultimele luni.

După ce guvernul lui Macron a suspendat anul trecut reforma pensiilor, interzicerea accesului la rețelele sociale ar putea fi ultima sa mare schimbare de politică internă înainte de a-și încheia mandatul anul viitor.

Franța va fi urmărită îndeaproape de celelalte state europene – este una dintre cele 20 de țări din lume care au propus sau au introdus astfel de măsuri.

În decembrie anul trecut, Australia a devenit prima țară din lume care a obligat TikTok, YouTube, Snapchat și alte platforme importante să elimine conturile utilizatorilor sub 16 ani, în caz contrar riscând amenzi considerabile.

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