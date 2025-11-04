search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

„Trebuie luată o decizie acum, nu mâine”, avertizează Vitali Deineha, fondatorul organizației Come Back Alive. El spune că trupele ucrainene ar trebui retrase din oraș pentru a evita pierderi inutile și o prăbușire a frontului.

Șeful spionajului ucrainean coordonează intervenția de la Pokrovsk FOTO profimedia
Șeful spionajului ucrainean coordonează intervenția de la Pokrovsk FOTO profimedia

Potrivit celor mai recente rapoarte, Rusia controlează aproximativ 60% din Pokrovsk. În zonă se desfășoară o operațiune specială coordonată de șeful serviciului de informații militare ucrainene (GUR), generalul Kirilo Budanov, care a fost văzut la 1 noiembrie în drum spre oraș.

Platforma analitică DeepState, care monitorizează mișcările forțelor ruse, notează de mai multe zile că trupele Moscovei înaintează constant în jurul Pokrovskului.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, confirmă că „pe direcția Pokrovsk se desfășoară o operațiune complexă de respingere a inamicului și de distrugere a unităților ruse”.

Să salvezi oamenii sau să ții poziția

Deineha nu se ascunde după cuvinte. „Dacă nu se semnează curând un ordin de retragere din Pokrovsk și Mirnograd, riscăm să pierdem nu doar zeci de soldați, ci sute dintre cei mai experimentați parașutiști și pușcași marini.”

El spune că armata a pierdut deja echipamente în valoare de „sute de milioane”, iar evacuarea lor nu mai este posibilă. „Putem ajunge la o gaură în front pe care nimeni să nu o mai poată acoperi. Fortificațiile ridicate în spatele frontului vor ajunge în mâinile rușilor în câteva ore.”

Deineha susține că situația reală este mult mai gravă decât cea prezentată în rapoartele Statului Major. „În realitate, am pierdut aproape tot Pokrovskul. Și, implicit, nu mai are sens să ținem Mirnograd. Rușii văd totul în timp real, din dronele lor. Nu mai e niciun secret.”

„Adevărul e mai important decât ratingurile”

Fondatorul Come Back Alive cere o decizie curajoasă, deși nepopulară: retragerea ordonată, recunoașterea pierderilor și salvarea oamenilor. „Nu trebuie să ne fie frică de scăderea în sondaje. Nu vor fi alegeri anul viitor – va fi tot război. Și cineva va trebui să-l ducă mai departe.”

În ciuda pierderilor, trupele ucrainene continuă să lupte în oraș. Potrivit Corpului 7 de Reacție Rapidă, soldații execută operațiuni de curățare pentru a împiedica o străpungere rusă în regiunea Donețk.

Pe 3 noiembrie, Statul Major al Ucrainei a raportat respingerea a 28 de atacuri pe direcția Pokrovsk. Linia de aprovizionare dintre Pokrovsk și Rodînske rămâne deschisă, deși frontul este presat de aproximativ 170.000 de militari ruși.

„Timpul curge în favoarea rușilor”

Rapoartele arată că Rusia concentrează tot mai multe trupe și intensifică recunoașterea aeriană cu drone. „În ultimele zile, am reușit să completăm efectivele și să aducem echipamente suplimentare”, afirmă Corpul 7 de Reacție Rapidă.

Ucrainenii spun că au reușit să mențină deschis drumul strategic dintre Pokrovsk și Rodînske. „Pentru a contracara inamicul, continuăm să desfășurăm unități de asalt și forțe speciale suplimentare. Situația este stabilizată, dar critică.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk pentru a convinge Washingtonul că este capabilă să preia controlul asupra întregului est ucrainean. „Pentru Kremlin, Pokrovsk e un simbol. Dacă îl cuceresc, pot impune lumii ideea că Ucraina trebuie să se retragă și să cedeze estul.”

Alte orașe în pericol

Surse din teren spun că până la o mie de soldați ruși ar fi deja în interiorul orașului. Linia ferată care traversează Pokrovsk împarte orașul în două, iar partea de sud este deja marcată de observatorii OSINT ca „zonă gri” sau sub control rusesc.

Deocamdată nu există un „cazan” propriu-zis, dar rușii pătrund în cartierele centrale și nordice, unde luptele se dau corp la corp. În același timp, presiunea asupra orașului Mirnograd crește, iar ambele localități sunt practic izolate din cauza atacurilor cu drone asupra rutelor de aprovizionare.

„Soarta Pokrovskului se va decide în următoarele săptămâni. Dacă îl pierdem, vom fi nevoiți să părăsim și Mirnograd. Iar de acolo, problema se va muta mai la nord, spre restul regiunii Donețk”, avertizează o sursă militară.

Potrivit serviciilor ucrainene, Rusia și-ar fi fixat un nou termen-limită: ocuparea întregii regiuni Donețk până la sfârșitul lui februarie 2026. Asta înseamnă că iarna care urmează va fi una dintre cele mai grele de la începutul invaziei.

Europa

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
stirileprotv.ro
image
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
mediafax.ro
image
Doliu la Farul Constanța! Tragedie în familia antrenorului principal
fanatik.ro
image
China se opune predării Alinei Apostol până la plata ultimului dolar. Procedura repatrierii româncei deținute în China din decembrie 2017
libertatea.ro
image
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Povestea accidentului între un tramvai şi un autobuz, în Bucureşti: "L-am văzut pe ăsta că a plecat pe 2 roţi"
observatornews.ro
image
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
playtech.ro
image
Liderul Peluzei Nord îi dă interzis lui Louis Munteanu la FCSB: “Cu asta am spus tot!”. Ce crede despre venirea lui Florin Cernat ca director sportiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
,,Nu mai rezist, salvați-mă!” Ultimele cuvinte ale lui Octav, românul care a murit în Italia, după ce a rămas blocat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti
kanald.ro
image
„Telefonele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și cu ce vor...
playtech.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Au intrat banii pe cardurile de alimente! Un milion de persoane au primit sumele, însă sute de mii de români încă așteaptă
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete”
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Fursecuri indoneziene Sursa foto shutterstock 1133171204 jpg
Fursecuri indoneziene Putri Salju. Ai nevoie de numai patru ingrediente
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Fiul nelegitim al Prințului Albert preferă doar cercurile selecte. Unde a apărut Alexandre Grimaldi

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate