Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk

„Trebuie luată o decizie acum, nu mâine”, avertizează Vitali Deineha, fondatorul organizației Come Back Alive. El spune că trupele ucrainene ar trebui retrase din oraș pentru a evita pierderi inutile și o prăbușire a frontului.

Potrivit celor mai recente rapoarte, Rusia controlează aproximativ 60% din Pokrovsk. În zonă se desfășoară o operațiune specială coordonată de șeful serviciului de informații militare ucrainene (GUR), generalul Kirilo Budanov, care a fost văzut la 1 noiembrie în drum spre oraș.

Platforma analitică DeepState, care monitorizează mișcările forțelor ruse, notează de mai multe zile că trupele Moscovei înaintează constant în jurul Pokrovskului.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, confirmă că „pe direcția Pokrovsk se desfășoară o operațiune complexă de respingere a inamicului și de distrugere a unităților ruse”.

Să salvezi oamenii sau să ții poziția

Deineha nu se ascunde după cuvinte. „Dacă nu se semnează curând un ordin de retragere din Pokrovsk și Mirnograd, riscăm să pierdem nu doar zeci de soldați, ci sute dintre cei mai experimentați parașutiști și pușcași marini.”

El spune că armata a pierdut deja echipamente în valoare de „sute de milioane”, iar evacuarea lor nu mai este posibilă. „Putem ajunge la o gaură în front pe care nimeni să nu o mai poată acoperi. Fortificațiile ridicate în spatele frontului vor ajunge în mâinile rușilor în câteva ore.”

Deineha susține că situația reală este mult mai gravă decât cea prezentată în rapoartele Statului Major. „În realitate, am pierdut aproape tot Pokrovskul. Și, implicit, nu mai are sens să ținem Mirnograd. Rușii văd totul în timp real, din dronele lor. Nu mai e niciun secret.”

„Adevărul e mai important decât ratingurile”

Fondatorul Come Back Alive cere o decizie curajoasă, deși nepopulară: retragerea ordonată, recunoașterea pierderilor și salvarea oamenilor. „Nu trebuie să ne fie frică de scăderea în sondaje. Nu vor fi alegeri anul viitor – va fi tot război. Și cineva va trebui să-l ducă mai departe.”

În ciuda pierderilor, trupele ucrainene continuă să lupte în oraș. Potrivit Corpului 7 de Reacție Rapidă, soldații execută operațiuni de curățare pentru a împiedica o străpungere rusă în regiunea Donețk.

Pe 3 noiembrie, Statul Major al Ucrainei a raportat respingerea a 28 de atacuri pe direcția Pokrovsk. Linia de aprovizionare dintre Pokrovsk și Rodînske rămâne deschisă, deși frontul este presat de aproximativ 170.000 de militari ruși.

„Timpul curge în favoarea rușilor”

Rapoartele arată că Rusia concentrează tot mai multe trupe și intensifică recunoașterea aeriană cu drone. „În ultimele zile, am reușit să completăm efectivele și să aducem echipamente suplimentare”, afirmă Corpul 7 de Reacție Rapidă.

Ucrainenii spun că au reușit să mențină deschis drumul strategic dintre Pokrovsk și Rodînske. „Pentru a contracara inamicul, continuăm să desfășurăm unități de asalt și forțe speciale suplimentare. Situația este stabilizată, dar critică.”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk pentru a convinge Washingtonul că este capabilă să preia controlul asupra întregului est ucrainean. „Pentru Kremlin, Pokrovsk e un simbol. Dacă îl cuceresc, pot impune lumii ideea că Ucraina trebuie să se retragă și să cedeze estul.”

Alte orașe în pericol

Surse din teren spun că până la o mie de soldați ruși ar fi deja în interiorul orașului. Linia ferată care traversează Pokrovsk împarte orașul în două, iar partea de sud este deja marcată de observatorii OSINT ca „zonă gri” sau sub control rusesc.

Deocamdată nu există un „cazan” propriu-zis, dar rușii pătrund în cartierele centrale și nordice, unde luptele se dau corp la corp. În același timp, presiunea asupra orașului Mirnograd crește, iar ambele localități sunt practic izolate din cauza atacurilor cu drone asupra rutelor de aprovizionare.

„Soarta Pokrovskului se va decide în următoarele săptămâni. Dacă îl pierdem, vom fi nevoiți să părăsim și Mirnograd. Iar de acolo, problema se va muta mai la nord, spre restul regiunii Donețk”, avertizează o sursă militară.

Potrivit serviciilor ucrainene, Rusia și-ar fi fixat un nou termen-limită: ocuparea întregii regiuni Donețk până la sfârșitul lui februarie 2026. Asta înseamnă că iarna care urmează va fi una dintre cele mai grele de la începutul invaziei.