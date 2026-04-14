„Sunt șocat de ea”. Trump, critici la adresa Giorgiei Meloni, după cuvinte de laudă: „Oamenilor le place de ea? Nu-mi pot imagina”

Donald Trump a criticat-o pe prim-ministra italian Giorgia Meloni, într-un interviu acordat marți publicației italiene Corriere della Sera, pe fondul tensiunilor legate de implicarea Italiei în criza din Strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă a subliniat că părerea lui despre Giorgia Meloni s-ar fi schimbat radical, în condițiile în care, cu doar o lună în urmă, o descria drept „o prietenă și un mare lider”.

Trump a acuzat-o pe Meloni că refuză să sprijine Statele Unite în demersurile privind securitatea energetică și nucleară, afirmând că liderul italian „nu vrea să ajute SUA să scăpăm de armele nucleare”. Declarațiile vin după ce Italia a refuzat să participe la blocada impusă de Washington în Strâmtoarea Ormuz și să permită utilizarea unei baze militare din Sicilia de către avioanele americane.

„Vă place vouă, italienilor, faptul că prim-ministrul vostru nu face nimic pentru a obține petrol? Oamenilor le place de ea? Nu-mi pot imagina. Sunt șocat de ea. Am crezut că are curaj, dar m-am înșelat”, a declarat Trump în interviul de peste șase minute acordat Corriere della Sera.

În trecut, Meloni a fost considerată, alături de premierul ungar Viktor Orbán, una dintre persoanele apropiate de Trump în interiorul Uniunii Europene.

Trump a continuat seria criticilor, afirmând că „nu mai este aceeași persoană, iar Italia nu va mai fi niciodată aceeași țară” și acuzând politicile de imigrație din Europa. În același context, el l-a lăudat din nou pe Viktor Orbán pentru poziția sa fermă față de imigrație.

În interviu, Trump a reiterat că Europa „se distruge pe dinăuntru” din cauza politicilor de imigrație și energie și a criticat lipsa de implicare a statelor europene în menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru aprovizionarea globală cu energie.

„Ei plătesc cele mai mari costuri energetice din lume și nici măcar nu sunt pregătiți să lupte pentru Strâmtoarea Ormuz, de unde o obțin. Se bazează pe Donald Trump să o mențină deschisă”, a spus acesta.

De asemenea, președintele american a lansat atacuri și la adresa Papei Leon, pe care l-a acuzat că nu înțelege amenințarea nucleară reprezentată de Iran.

„Nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă. Nu înțelege că 42.000 de protestatari au fost uciși în Iran luna trecută”, a spus Trump.

Declarațiile vin după ce Giorgia Meloni a catalogat drept „inacceptabile” afirmațiile lui Trump la adresa Suveranului Pontif.

Trump a susținut că nu a mai discutat recent cu liderul italian, invocând refuzul acesteia de a sprijini SUA în cadrul NATO și în eforturile privind reducerea riscurilor nucleare.