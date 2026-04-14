Pro-rusul Igor Dodon, elogii pentru Viktor Orbán după înfrângerea în alegeri: ,,Nu s-a ținut disperat de putere”

Fostul președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a adus elogii premierului Ungariei, Viktor Orbán, după înfrângerea covârșitoare în alegeri, subliniind că rămâne un susținător al politicilor acestuia.

În opinia lui Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Viktor Orbán poate oferi mai multe lecții politicienilor, inclusiv celor de la Chișinău.

,,Orban a deținut toată puterea în stat, dar nu și-a permis să distrugă democrația, n-a închis televiziuni care îl criticau sau aveau altă opinie, n-a trimis procurorii împotriva liderilor de opoziție, n-a hărțuit cetățenii pentru că au votat altfel decât dorește regimul de guvernare.Orban n-a scos candidații din cursă și n-a schimbat regulilie și legile pe durata campaniilor electorale, pentru a beneficia de avantaje exclusive pentru partidul său. El n-a divizat societatea în „buni” și „răi” sau în „autentici” și „neautentici”. El nu și-a numit rivalii politici „dușmani ai poporului”, așa cum și-a permis Maia Sandu”, a adăugat Igor Dodon, un susținător al Kremlinului, precum și al liderului Vladimir Putin.

De asemenea, prorusul Igor Dodon a elogiat modul în care premierul ungar și-a acceptat înfrângerea în alegerile din 12 aprilie.

,,Iar când a văzut rezultatele alegerilor, Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea și n-a făcut isterie, n-a inventat istorii cu „sute de mii de voturi cumpărate”, n-a amenințat că alegerile pot fi anulate, n-a scos lumea la proteste în stradă, n-a apelat în disperare la ajutorul vreunor sponsori politici străini, care să-i ajute să manipuleze cu rezultatele votării din ambasade. Nimic din toate acestea. Orban s-a comportat ca un adevărat democrat, el și echipa sau au demonstrat ce înseamnă democrație adevărată și cum arată o înfrângere primită cu demnitate”, a menționat liderul socialiștilor, care nu a explicat la ce proteste sau voturi cumpărate se referă, însă cel mai probabil a făcut trimitere la presupuse fraude electorale, cu precădere în timpul referendumului pro-UE, precum și al alegerilor prezidențiale din 2024 din Republica Moldova, în spatele cărora s-ar afla grupul criminal condus de fugarul Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea țării vecine. De asemenea, ar fi vorba despre manifestații plătite, iar structurile judiciare au depistat probe în acest sens, printre care liste de participanți, rute de transport și plicuri cu bani.

Mai mult, Igor Dodon menționează că Viktor Orbán, care a deținut puterea timp de 16 ani la Budapesta, nu a fost disperat să o piardă, subliniind că este ,,un campion la democrație”.

,,El nu s-a ținut disperat de putere și n-a supus riscului echilibrul social din Ungaria. Și pentru asta merită și respectul nostru și mai ales respectul propriilor săi cetățeni.Iar eu personal voi fi în continuare un susținător al politicilor lui Viktor Orban, care aveau ca prioritate familia tradițională, sporul demografic, protejarea valorilor creștine, suveranitatea politică, pragmatismul economic, măsurile anti-imigrație, adaptarea eficientă la provocările prin care trece azi lumea întreagă. Sunt convins că Republica Moldova are de preluat din experiența Ungariei și în domeniul democrației, și în promovarea intereselor naționale”, a conchis Igor Dodon.

Nici reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune aflată la putere în Republica Moldova, nici cei ai Administrației Prezidențiale nu au oferit un punct de vedere cu privire la acuzațiile liderului PSRM, Igor Dodon.

Victoria lui Péter Magyar marchează finalul celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei. Partidul de opoziție Tisa a obținut o majoritate în Parlamentul de la Budapesta, iar premierul ungar, Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea. Prezența la urne a atins un nivel record, aceasta fiind de aproximativ 77,8% în timpul alegerilor.