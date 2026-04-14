Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Pro-rusul Igor Dodon, elogii pentru Viktor Orbán după înfrângerea în alegeri: ,,Nu s-a ținut disperat de putere”

Fostul președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a adus elogii premierului Ungariei, Viktor Orbán, după înfrângerea covârșitoare în alegeri, subliniind că rămâne un susținător al politicilor acestuia.

Igor Dodon afirmă că Viktor Orban este campion la democrație. FOTO: Socialistii.md

În opinia lui Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Viktor Orbán poate oferi mai multe lecții politicienilor, inclusiv celor de la Chișinău.

,,Orban a deținut toată puterea în stat, dar nu și-a permis să distrugă democrația, n-a închis televiziuni care îl criticau sau aveau altă opinie, n-a trimis procurorii împotriva liderilor de opoziție, n-a hărțuit cetățenii pentru că au votat altfel decât dorește regimul de guvernare.Orban n-a scos candidații din cursă și n-a schimbat regulilie și legile pe durata campaniilor electorale, pentru a beneficia de avantaje exclusive pentru partidul său. El n-a divizat societatea în „buni” și „răi” sau în „autentici” și „neautentici”. El nu și-a numit rivalii politici „dușmani ai poporului”, așa cum și-a permis Maia Sandu”, a adăugat Igor Dodon, un susținător al Kremlinului, precum și al liderului Vladimir Putin. 

De asemenea, prorusul Igor Dodon a elogiat modul în care premierul ungar și-a acceptat înfrângerea în alegerile din 12 aprilie.

,,Iar când a văzut rezultatele alegerilor, Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea și n-a făcut isterie, n-a inventat istorii cu „sute de mii de voturi cumpărate”, n-a amenințat că alegerile pot fi anulate, n-a scos lumea la proteste în stradă, n-a apelat în disperare la ajutorul vreunor sponsori politici străini, care să-i ajute să manipuleze cu rezultatele votării din ambasade. Nimic din toate acestea. Orban s-a comportat ca un adevărat democrat, el și echipa sau au demonstrat ce înseamnă democrație adevărată și cum arată o înfrângere primită cu demnitate”, a menționat liderul socialiștilor, care nu a explicat la ce proteste sau voturi cumpărate se referă, însă cel mai probabil a făcut trimitere la presupuse fraude electorale, cu precădere în timpul referendumului pro-UE, precum și al alegerilor prezidențiale din 2024 din Republica Moldova, în spatele cărora s-ar afla grupul criminal condus de fugarul Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea țării vecine. De asemenea, ar fi vorba despre manifestații plătite, iar structurile judiciare au depistat probe în acest sens, printre care liste de participanți, rute de transport și plicuri cu bani.

Mai mult, Igor Dodon menționează că Viktor Orbán, care a deținut puterea timp de 16 ani la Budapesta, nu a fost disperat să o piardă, subliniind că este ,,un campion la democrație”. 

,,El nu s-a ținut disperat de putere și n-a supus riscului echilibrul social din Ungaria. Și pentru asta merită și respectul nostru și mai ales respectul propriilor săi cetățeni.Iar eu personal voi fi în continuare un susținător al politicilor lui Viktor Orban, care aveau ca prioritate familia tradițională, sporul demografic, protejarea valorilor creștine, suveranitatea politică, pragmatismul economic, măsurile anti-imigrație, adaptarea eficientă la provocările prin care trece azi lumea întreagă. Sunt convins că Republica Moldova are de preluat din experiența Ungariei și în domeniul democrației, și în promovarea intereselor naționale”, a conchis Igor Dodon. 

Nici reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune aflată la putere în Republica Moldova, nici cei ai Administrației Prezidențiale nu au oferit un punct de vedere cu privire la acuzațiile liderului PSRM, Igor Dodon.

Victoria lui Péter Magyar marchează finalul celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei. Partidul de opoziție Tisa a obținut o majoritate în Parlamentul de la Budapesta, iar premierul ungar, Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea. Prezența la urne a atins un nivel record, aceasta fiind de aproximativ 77,8% în timpul alegerilor.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Situație rarisimă în istoria omenirii! Pe ce dată va fi Paștele în 2027 și în 2028
gandul.ro
image
Nazare, după ce România a câștigat arbitrajul privind „Casa Radio”: Un rezultat important care înseamnă protejarea banilor publici
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunţat cui lasă averea colosală: „O să fie mai bogate ca mine!”
fanatik.ro
image
Mohammad Mohaddessin, opozant-cheie al regimului din Iran: „E nevoie de sute de mii de soldați pentru a ocupa Iranul” EXCLUSIV
libertatea.ro
image
Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
S-a terminat! Anunț de la cel mai înalt nivel: lovitură de proporții pentru Iran
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Destinația superbă cu plajă și castele, care seamănă cu Coasta Amalfi, dar e mult mai ieftină. E foarte aproape de România
antena3.ro
image
"Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
observatornews.ro
image
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de fațadă!
cancan.ro
image
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Satul european unde primești casă și loc de muncă dacă te muți. Nu ai nevoie de studii superioare pentru a lucra aici
playtech.ro
image
Bătălie în instanță între giganții pharma pentru piața din România. Motivul pentru care Pfizer s-a plâns că i se provoacă pagube
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Gigi Becali se teme pentru fata sa. ”Mă doare inima. Vedeți-vă, mă, de treabă!”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Asistent plătit din bani europeni pentru „hobbyurile” unui eurodeputat
cotidianul.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță. E clar că nu pot sta departe unul de altul. Fanii s-au bucurat mult să-i vadă așa: Doar noi doi
romaniatv.net
image
Amenzi pentru românii care locuiesc în clădiri cu risc seismic! Penalizări de 20.000 de lei
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Marțea Albă din Săptămâna Luminată 2026. Ce tradiție importantă se respectă în a treia zi de Paște
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Meghan și Harry au ajuns în Australia 2026, profimedia 1090770628 jpg
Meghan și Harry au ajuns în Australia. Ce au făcut Ducii de Sussex în prima zi a ”falsului turneu regal”
okmagazine.ro
guille alvarez IcI3FizU9Cw unsplash jpg
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul
clickpentrufemei.ro
Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)
Un obiect misterios descoperit în mumia unui copil egiptean, veche de peste 2.000 de ani
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
image
De ce femeile și bărbații înșală diferit? Un detectiv particular spune semnele la care trebuie să fii atent

OK! Magazine

image
Meghan și Harry au ajuns în Australia. Ce au făcut Ducii de Sussex în prima zi a ”falsului turneu regal”

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene