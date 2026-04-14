Prima reacție oficială a administraţiei Trump după alegerile din Ungaria. JD Vance este „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán

Vicepreședintele american JD Vance a oferit prima reacție oficială a administrației de la Washington după alegerile din Ungaria, declarându-se „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán, dar subliniind că SUA sunt pregătite să colaboreze cu noua conducere.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a reacționat luni la rezultatul alegerilor din Ungaria, exprimându-și regretul față de înfrângerea premierului ungar Viktor Orbán, dar adoptând un ton conciliant față de succesorul acestuia, conservatorul Péter Magyar, relatează Agerpres.

„Mă întristează că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat el într-o intervenție la Fox News.

Totodată, JD Vance a recunoscut că rezultatul scrutinului nu a fost o surpriză totală pentru administrația americană, afirmând că „ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”.

Declarația vine la doar câteva zile după ce vicepreședintele american s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijin lui Viktor Orbán în campania electorală.

Reacția vicepreşedintelui JD Vance este prima declaraţie oficială a Washingtonului cu privire la acest subiect şi survine într-un context politic sensibil, după ce schimbarea de putere din Ungaria a generat ecouri puternice pe scena internațională.

Vă reamintim că, abordat imediat după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a evitat să comenteze înfrângerea lui Viktor Orbán, ignorând întrebările jurnaliştilor referitoare la acest subiect.