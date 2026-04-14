Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Prima reacție oficială a administraţiei Trump după alegerile din Ungaria. JD Vance este „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán

Vicepreședintele american JD Vance a oferit prima reacție oficială a administrației de la Washington după alegerile din Ungaria, declarându-se „întristat” de înfrângerea lui Viktor Orbán, dar subliniind că SUA sunt pregătite să colaboreze cu noua conducere.

JD Vance l-a spijinit pe Viktor Orban în campania electorală. FOTO: X
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a reacționat luni la rezultatul alegerilor din Ungaria, exprimându-și regretul față de înfrângerea premierului ungar Viktor Orbán, dar adoptând un ton conciliant față de succesorul acestuia, conservatorul Péter Magyar, relatează Agerpres.

„Mă întristează că a pierdut (...) dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat el într-o intervenție la Fox News.

Totodată, JD Vance a recunoscut că rezultatul scrutinului nu a fost o surpriză totală pentru administrația americană, afirmând că „ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”.

Declarația vine la doar câteva zile după ce vicepreședintele american s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijin lui Viktor Orbán în campania electorală.

Reacția vicepreşedintelui JD Vance este prima declaraţie oficială a Washingtonului cu privire la acest subiect şi survine într-un context politic sensibil, după ce schimbarea de putere din Ungaria a generat ecouri puternice pe scena internațională.

Vă reamintim că, abordat imediat după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a evitat să comenteze înfrângerea lui Viktor Orbán, ignorând întrebările jurnaliştilor referitoare la acest subiect.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Petrecere cu manele în mașina de Poliție: „Să sară permisele!”. Anchetă la IPJ Brăilă
gandul.ro
image
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
mediafax.ro
image
Dezastru la Institutul Oncologic: medicamente pentru cancer de 5 milioane de euro, dispărute fără urmă. Curtea de Conturi suspectează o mușamalizare uriașă în acte
fanatik.ro
image
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”. Peter Magyar explică de ce Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
cancan.ro
image
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
playtech.ro
image
Toate calculele la titlu în SuperLiga după U Cluj – U Craiova 4-0. De ce oltenii pot lua titlul chiar dacǎ U Cluj ar avea 9 victorii din 10 meciuri în play-off
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Asistent plătit din bani europeni pentru „hobbyurile” unui eurodeputat
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Un nou ajutor financiar pentru românii care ies la pensie! Economisire prin investiții la bursă! Retragere completă a banilor la pensionare
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Pavel Stratan rupe tăcerea despre ginerele său! Ce spune despre Edward Sanda și când își dorește să devină bunic: „I-am spus Cleopatrei”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Click!

image
Horoscop marți, 14 aprilie. Un nativ își asumă obligaţii ale altora care se dovedesc copleşitoare
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”

OK! Magazine

image
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Click! Pentru femei

image
Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Click! Sănătate

image
Vedete care au învins cancerul la sân