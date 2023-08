Cuplul care trebuia să își vândă casa, până să găsească o comoară: un tablou celebru, ascuns în aripa de oaspeți. Cât valorează

Un cuplu britanic a descoperit ceea ce se crede a fi un tablou pierdut al faimosului pictor John Constable. Cei doi, moștenitori ai unui castel pe care familia îl deține în Scoția de 800 de ani, au dat peste pictură în aripa de oaspeți. Inițial, s-a crezut că este un fals. Acum, valorează o avere.

La acest moment, cuplul mai reușește cu greu să achite facturile enorme de întreținere ale conacului, ceea ce putea duce la vânzarea sa. Lucrarea, care se presupune că îi aparține celebrului peisagist englez, John Constable, a fost descoperită la Castelul Craufurdland, lângă Kilmarnock, Ayrshire.

În prezent, castelul Craudfurdland și proprietatea de aproximativ 250 de hectare din jur le aparține lui Simon Houison Craufurd, și soției sale, Adity. Aceștia speră să le transmită moștenirea copiilor lor. Costurile uriașe de întreținere, de peste 100.000 de lire sterline pe an, i-au făcut, totuși, pe cei doi să se teamă că ar putea fi nevoiți să vândă, notează Daily Mail.

Cât valorează tabloul lui Constable

Inițial, s-a crezut că tabloul descoperit de cei doi este un fals. După ce a fost reanalizat de specialiștii în antichități, lucrarea a fost evaluată la o valoare potențială de la 1 milion până la 2 milioane de lire sterline.

Povestea cuplului și a lucrării pierdute a fost difuzată în cadrul unei noi emisiuni de pe Channel 4, numită „Millionaire Hoarders”, unde experții caută proprietăți pentru comori ascunse, care ar putea fi vândute pentru a strânge bani.

Pictura ilustrează un pod peste o întindere de apă și fusese expusă pe un perete al aripii de oaspeți a castelului, de generații. A fost respins ca fiind un fals, de către o casă de licitații, în urmă cu 10 ani.

Cu toate acestea, specialistul în antichități Ronnie Archer-Morgan a văzut tabloul și și-a dat seama că ar putea fi autentic, înainte de a petrece șase luni investigându-l pentru emisiunea TV. Concluzia finală a fost că soții au pus mâna pe „aur”.

„Este amuzant că vorbim despre un tablou pe care l-am văzut de nu știu de câte ori și nu i-am acordat niciodată atenție. Pictura are potențialul nu doar de a ne schimba nouă viețile– este o moștenire care, aș sper, va continua pentru generații și generații”, a spus Simon Craufurd, în vârstă de 51 de ani.

Doamna Craufurd a spus că pictura ar putea permite cuplului, care are doi copii, să investească în castel și moșie unde oferă cazare vizitatorilor și activități în aer liber.

Pictura are numele Constable pe cadru cu titlul „Old Bridge over the Avon”.

Cu toate acestea, Archer-Morgan crede că titlul ar fi putut fi o greșeală a încadratorului, deoarece cercetările sale au descoperit că podul este de fapt peste râul Tamisa la Abingdon, Oxfordshire.

Caietele de schițe ale lui Constable arată că acesta se afla în zonă, în jurul perioadei în care opera de artă a fost creată. Mai exact, în anii 1820. Cercetările ulterioare asupra scrisorilor păstrate la castel au scos la iveală faptul că că pictura a fost achiziționată de familia Craufurd, în 1918, de la John Postle Heseltine, un eminent colectionar de artă care deținea mai multe capodopere. Artistul s-a născut în East Bergholt, Suffolk, în iunie 1776 și a murit în aprilie 1837.