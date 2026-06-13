Video Cum trăiesc oamenii în cel mai bombardat cartier al Kievului: „Arată ca la Cernobîl”

Locuitorii unui cartier din Kiev spun că trăiesc cele mai grele luni de la începutul războiului, după ce atacurile rusești s-au intensificat. Clădiri rezidențiale, un centru comercial și o stație de metrou au fost lovite în repetate rânduri.

The Guardian scrie că locuitorii Kievului consideră că situația s-a înrăutățit în ultimele luni, iar cartierul Lukianivska, unul dintre cele mai afectate de bombardamentele rusești, a ajuns să semene cu o zonă aflată în apropierea liniei frontului.

Ultima lovitură a prăbușit o parte din tavanul metroului și a umplut peroanele cu un nor de praf.

Restaurantul McDonald’s din zonă, primul deschis în Ucraina, a fost avariat de trei ori numai în acest an. Pe hărțile care arată frecvența alertelor aeriene în Kiev, zona din jurul Pieței Lukianivska și cartierul mai larg Șevcenkivski ies în evidență prin concentrarea atacurilor din ultimii patru ani.

Atacurile masive recente au lovit însă și structuri civile. Un turn de sticlă care altădată domina strada a rămas fără multe dintre ferestrele sale.

Două mașini carbonizate stau pe marginea trotuarului. Holul de intrare al metroului, lovit de cinci ori, este acoperit cu panouri în numeroase zone, iar trecătorii se opresc pentru a privi în sus spre o clădire arsă și devastată.

În ciuda distrugerilor, viața continuă în cartier mai ales în jurul câtorva tarabe din piața locală.

Printre locuitori se numără și Anastasiia Prymak, o tânără de 23 de ani care locuiește în apropiere și care descrie efectele psihologice ale bombardamentelor repetate asupra vieții sale de zi cu zi.

„M-am mutat la Kiev din Nikopol acum doi ani din cauza bombardamentelor constante de acolo. Acum am ajuns să avem bombardamente masive și aici, în ultimele luni.”

Prima dată a fost un atac cu dronă asupra acoperișului unei clădiri de apartamente din apropiere, pe 28 aprilie.

„Am crezut că aud avioane. Apoi mi-am spus că nu pot fi avioane din cauza războiului. După aceea m-am uitat pe fereastră și am văzut explozia de pe acoperiș. Am fost diagnosticată cu o tulburare severă de anxietate. Sunt anxioasă tot timpul, chiar și fără motiv, și am atacuri de panică”, mai povestește Prymak.

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Tânăra arată imagini cu incendii și clădiri distruse văzute de la fereastra apartamentului său și spune că bombardamentele recente au determinat-o să îi ceară iubitului să se mute împreună la Liov, după ce atacurile au lovit în repetate rânduri zona în care locuiește.

„Le spun prietenilor că arată ca la Cernobîl. Devine din ce în ce mai periculos aici. Dorm ghemuită ca un embrion, pentru că îmi este teamă că o dronă sau o rachetă va lovi. Vreau să fiu ucisă dintr-o singură lovitură. Nu vreau să rămân fără un membru.”

Stând la taraba sa cu flori, Faina Polishchuk spune că, deși majoritatea comercianților s-au întors, clienții au dispărut.

„Este periculos”, spune ea. „După ultimul atac masiv din mai, majoritatea colegilor mei de aici plângeau, erau nervoși și nu au vrut să revină câteva zile. Dar din asta îmi câștig existența.”

Ea a văzut ultimul atac de la fereastra apartamentului său. La început, Faina spune că va rămâne indiferent de situație și își exprimă optimismul.

„Nu mi-e frică”, afirmă ea, dar adaugă imediat o nuanță. „Dacă lucrurile se vor înrăutăți, atunci voi pleca la Vinița, orașul meu natal.”

Zelenski anunță intensificarea atacurilor asupra Moscovei

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o schimbare radicală de paradigmă: Kievul își accelerează campania de lovituri la mare distanță pentru a aduce realitatea brutală a războiului sub ochii cetățenilor ruși.

„Rusia va înțelege ce înseamnă acest război. Îl vor simți la ei acasă”, a avertizat liderul ucrainean.

În timp ce armata rusă continuă să folosească zilnic volume uriașe de muniție – o medie de 650 de drone și între 35 și 100 de rachete –, Ucraina își aliniază propriul răspuns asimetric.