 Cine poate călători în jurul lumii cu doar câteva sute de euro. Business Class la preț de bilet low-cost | adevarul.ro
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Cine poate călători în jurul lumii cu doar câteva sute de euro. Business Class la preț de bilet low-cost

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Aproximativ 8 milioane de persoane din întreaga lume beneficiază de bilete de avion la prețuri mult mai mici decât cele plătite de pasagerii obișnuiți. În anumite cazuri, un zbor la Business Class care costă câteva mii de euro poate fi cumpărat cu doar câteva sute de euro, potrivit unei analize.

Cele mai ieftine bilete sunt, de regulă, cele de tip standby. FOTO: Unsplash
Cele mai ieftine bilete sunt, de regulă, cele de tip standby. FOTO: Unsplash

Sistemul este cunoscut în industria aeronautică drept „non-rev”, de la „non-revenue”, și le permite angajaților companiilor aeriene să călătorească la tarife reduse.

Aproximativ 3 milioane de angajați și pensionari din aviație beneficiază de acest avantaj, la care se adaugă aproape 5 milioane de membri ai familiilor – soți, copii sau părinți. În funcție de politica fiecărei companii, reducerile pot fi acordate și unor persoane desemnate de angajat.

Business Class la New York cu 286 de euro

Prețurile pot fi mult sub tarifele comerciale. De exemplu, un bilet standby Milano-New York la Business Class costa 286,33 de euro pentru un angajat al unei companii aeriene, în timp ce un pasager obișnuit ar fi plătit aproximativ 3.590 de euro, scrie Corriere della Sera.

Pentru ruta Paris-Mascate, prețul pentru angajat era de aproximativ 284 de euro, comparativ cu 1.845 de euro la tariful comercial. Un zbor München-Hong Kong putea fi cumpărat cu circa 298 de euro, față de 5.586 de euro pentru un pasager obișnuit.

Sistemul este posibil și datorită acordurilor dintre companiile aeriene. Prin programul ZED („Zonal Employee Discount”), angajații pot beneficia de tarife speciale și atunci când călătoresc cu transportatori parteneri, nu doar cu propria companie.

Marele dezavantaj: locul în avion nu este garantat

Cele mai ieftine bilete sunt, de regulă, cele de tip standby. Angajatul are bilet, însă nu are garantat și un loc. Pasagerii care au cumpărat bilete la tarif normal sunt îmbarcați cu prioritate, iar angajatul poate urca în avion doar dacă rămân locuri disponibile.

Uneori, acesta află cu doar câteva minute înainte de plecare dacă poate călători. În perioadele aglomerate, pe anumite curse dintre Italia și Statele Unite au existat chiar și 25 de persoane pe lista de așteptare pentru aceeași cursă.

Există și bilete cu loc confirmat, însă acestea sunt mai scumpe. Unele companii oferă inclusiv câte un bilet gratuit pe an sau reduceri de 75-95%, în funcție de regulile interne.

O aplicație arată șansele de a prinde un loc

Angajații pot folosi platforma MyIDTravel pentru a verifica disponibilitatea zborurilor și gradul de ocupare al aeronavelor. Sistemul indică prin culori probabilitatea de a găsi un loc: verde înseamnă că există locuri disponibile, galben indică o aeronavă care începe să se umple, iar roșu semnalează șanse reduse de îmbarcare.

Platforma este utilizată de peste 350 de companii aeriene și poate deservi peste 10 milioane de angajați și membri ai familiilor acestora, potrivit estimărilor citate de publicația italiană.

Avantajul este mai ușor de folosit de cei care călătoresc singuri și își pot modifica planurile. Pentru familiile numeroase, situația devine mai complicată. Dacă într-un avion mai sunt doar trei locuri disponibile, o familie de patru persoane poate fi nevoită să aștepte următoarea cursă.

Un zbor la Singapore, la Business Class, cu doar 120 de euro

Pentru unii angajați, însă, riscul merită. Un angajat al unui mare grup aeronautic european, citat de Corriere della Sera, spune că zboară aproximativ de două ori pe lună.

Pentru cea mai recentă călătorie dus-întors la Singapore, la Business Class, acesta a plătit aproximativ 120 de euro, dintre care peste 70 de euro au reprezentat taxe. Un bilet cumpărat la tarif comercial pentru aceeași rută putea ajunge la 10.123 de euro.

„Este un sacrificiu suportabil, având în vedere că putem călători în jurul lumii cu 100-200 de euro”, a declarat angajatul.

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