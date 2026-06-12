Lovitură pentru NATO: SUA vor să retragă o treime din avioanele de vânătoare destinate apărării Europei

Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave puse la dispoziția operațiunilor NATO din Europa, potrivit unui document transmis aliaților la începutul lunii iunie și consultat de New York Times.

Planul oferă cea mai clară imagine de până acum asupra intenției administrației Trump de a diminua contribuția militară americană la apărarea Europei și de a transfera mai multe resurse către alte regiuni, în special zona Indo-Pacifică.

Potrivit publicației americane, numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15E disponibile pentru operațiunile NATO din Europa ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. De asemenea, Statele Unite intenționează să reducă numărul aeronavelor de patrulare maritimă și să retragă toate cele opt avioane de realimentare în aer care erau puse la dispoziția aliaților europeni.

Planul mai prevede redistribuirea unui submarin capabil să lanseze rachete, a unui portavion și a altor nave de război care participau la misiuni în Europa.

Potrivit New York Times, documentul a fost transmis aliaților NATO la începutul lunii iunie. Pentagonul nu a comentat cifrele menționate, însă Comandamentul European al armatei americane a confirmat recent că analizează o reducere a angajamentelor militare în Europa.

Publicația notează că măsurile ar urma să fie implementate mai rapid decât anticipau unele state europene. Oficialii americani au sugerat că schimbările vor intra în vigoare în viitorul apropiat, fără a oferi un calendar exact.

Schimbare majoră pentru apărarea europeană

New York Times notează că reducerea prezenței americane ar putea afecta capacitatea NATO de a monitoriza activitatea militară a Rusiei și de a desfășura anumite operațiuni la mare distanță.

Publicația subliniază însă că retragerea nu înseamnă dispariția forțelor americane din Europa. Trupele SUA vor continua să reprezinte una dintre cele mai importante componente militare ale alianței pe continent.

În paralel, mai multe state europene și-au accelerat programele de înarmare în ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind sprijinul american.

Reducerea prezenței militare americane are loc în contextul în care administrația Trump insistă ca statele europene să investească mai mult în propria apărare și să depindă mai puțin de sprijinul militar al Statelor Unite.

Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri nivelul cheltuielilor militare ale statelor europene și a cerut aliaților să își asume o parte mai mare din costurile apărării comune.

Potrivit New York Times, oficialii americani nu au anunțat încă momentul exact în care vor fi aplicate reducerile, însă acestea ar putea intra în vigoare mai repede decât se așteptau aliații europeni.