Comisarul UE pentru energie vrea reducerea taxelor la energie, în contextul scumpirilor provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Comisarul european pentru energie a recomandat marți, 10 martie, statelor membre care au spațiu bugetar pentru a reduce taxele la energie, în special la electricitate, să o facă, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg, scrie Agerpres.

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor” în Europa, nici a „preţului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.

În contextul războiul din Orientul Mijlociu, UE monitorizează „îndeaproape situaţia pentru a stabili dacă este nevoie să se ia măsuri de urgenţă”, a subliniat comisarul european, referindu-se la discuţiile în curs cu Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) privind posibila accesare a rezervelor strategice de petrol.

Luni, Anna-Kaisa Itkonen, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a anunțat că statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu.

„Suntem mult mai puţin preocupaţi de securitatea aprovizionării decât suntem de preţurile ridicate la energie”, le-a spus aceasta jurnaliştilor.

Oficialul a adăugat că statele membre UE deţin stocuri de petrol sau echivalenţi care să acopere 90 de zile de consum şi nu există semne ale unei situaţii de urgenţă.

Itkonen a confirmat că la reuniunea de luni a Grupului statelor puternic industrializate (G7) se va discuta scoaterea de petrol din rezervele de urgenţă.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă la peste 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.