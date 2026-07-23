 Cum au dărâmat niște colanți de ciclism cariera unui guvernator turc | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum au dărâmat niște colanți de ciclism cariera unui guvernator turc

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un guvernator pasionat de ciclism s-a trezit în mijlocul unei furtuni politice neaşteptate în Turcia, după ce a fost demis în urma răspândirii unor fotografii în care apărea îmbrăcat în colanţi de ciclism. De atunci, el a devenit, de asemenea, punctul central al unei campanii care solicită revenirea sa în funcţie, pe fondul unui val de simpatie.

Mehmet Fatih Çiçekli, guvernatorul provinciei Ardahan
Guvernatorul turc a fost pedepsit că purta colenți de ciclism FOTO: X

Mehmet Fatih Çiçekli, guvernatorul provinciei Ardahan din estul Turciei, a fost demis din funcţie la 17 iulie printr-un decret prezidenţial semnat de preşedintele Recep Tayyip Erdogan. Deşi nu s-a oferit niciun motiv pentru demiterea sa, aceasta a survenit după ce unii politicieni turci l-au criticat pentru că a purtat colanţi de ciclism în timpul unui eveniment public de promovare a acestui sport şi pentru că a postat fotografiile pe reţelele sociale, scrie News.

İnan Akgün Alp, membru al principalului partid de opoziţie, Partidul Popular Republican, l-a acuzat pe Cicekli că ar fi acordat prioritate reţelelor sociale în detrimentul îndatoririlor oficiale, adăugând că ţinuta strâmtă era nepotrivită pentru un guvernator.

"Se plimbă în colanţi, îşi petrece toată ziua pe bicicletă, cu gărzi de corp în faţa lui, pedalând în colanţi până seara", a declarat Alp, potrivit site-ului de ştiri T-24, în cadrul unei dezbateri parlamentare de săptămâna trecută. "Un guvernator nu poate să se plimbe aşa prin centrul oraşului."

Şamil Tayyar, un fost parlamentar din partidul de guvernământ al lui Erdogan, care îşi are rădăcinile în mişcarea islamică din Turcia, a afirmat că ţinuta respectivă contravine normelor culturale, mai ales într-o provincie conservatoare şi tradiţională precum Ardahan. El a susţinut că alţi politicieni poartă pantaloni de trening când merg cu bicicleta.

"Oamenii pot purta orice doresc în viaţa privată, dar un guvernator nu poate să se prezinte în faţa publicului îmbrăcat în colanţi în timpul serviciului; acest lucru nu se potriveşte cu seriozitatea funcţiei de stat. Într-un mediu social tradiţional precum Ardahan, este complet inacceptabil", a scris Tayyar pe X.

Cicekli, care a fost numit guvernator în ianuarie de către Erdogan, s-a apărat susţinând că ceea ce purta era o ţinută obişnuită de ciclism.

"(Vom) continua să pedalăm. Sunt un sportiv care practică navigaţia, canotajul şi ciclismul. Hainele pe care le port sunt haine de sport", a declarat el, potrivit T-24.

O campanie menită să obţină reintegrarea sa a strâns peste 10.000 de semnături, susţinătorii argumentând că guvernatorul desfăşura o activitate importantă în Ardahan, promovând sportul, activităţile pentru tineret şi turismul cu bicicleta, a relatat postul de televiziune Halk TV, apropiat opoziţiei.

Într-un moment emoţionant de rămas-bun adresat susţinătorilor săi din Ardahan, miercuri, Cicekli a declarat: "Cred că nu i-am dezamăgit pe cei care au avut încredere în mine şi mi-au fost alături pe tot parcursul călătoriei mele până în prezent. Cred că aceasta este cea mai mare onoare dintre toate."

La plecarea sa din Ardahan, o provincie care se învecinează atât cu Armenia, cât şi cu Georgia, cicliştii locali i-au însoţit maşina pentru a-i ura drum bun, ca semn de sprijin, a relatat Halk TV.

Nacho Sánchez Amor, deputat spaniol în Parlamentul European şi raportor pe tema Turciei, şi-a exprimat sprijinul faţă de Cicekli şi a sugerat că Alp promova "agenda conservatoare islamistă" a partidului de la putere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Guvernul demis Bolojan, acuzat că încalcă legea din nou și adoptă acte normative. Este al treilea derapaj al Executivului cu puteri limitate. Ce HG a adoptat și cum răspunde Bolojan la întrebarea Gândul
gandul.ro
image
Când va fi înmormântată Bonnie Tyler. Slujba va putea fi urmărită online de fani
mediafax.ro
image
La 38 de ani, cea mai bună prietenă din tenis a Soranei Cîrstea a apărut în cele mai spectaculoase ipostaze
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Ilie Bolojan, mesaj împotriva panicii pe piața combustibililor. Premierul a făcut dezvăluiri despre salariile din spitale
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Valuri de 5 metri în largul Mării Negre. Salvamarii s-au luptat să ţină turiştii la mal
observatornews.ro
image
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când pot fi contestate actele
playtech.ro
image
Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua de naștere
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a declanșat
digisport.ro
image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Rusia face un pas în spate. Oamenii lui Putin le-au transmis americanilor
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Samuel von Brukenthal, portret aflat în colecția Muzeului Național Brukenthal
Știați că Samuel von Brukenthal cunoștea 6 limbi și a studiat la Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu-Mureș, Halle și Jena?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce i-a grăbit moartea Adelei Mărculescu. Silviu Biriș rupe tăcerea: „Suferise o fractură de șold, era la azil, în scaun cu rotile”
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!