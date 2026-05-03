Video Cum a reușit Ucraina să neutralizeze rachetele „de neoprit” Kinjal: sistemul mai ieftin decât Patriot

Război în Ucraina
Pe măsură ce stocurile de Patriot se epuizează, Ucraina ar fi descoperit o nouă metodă de a doborî rachetele rusești „de neoprit” Kinjal, susține Kyiv Independent.

Rachetele rusești Kinjal sunt considerate „de neoprit” FOTO Kremlin
Un proiect ucrainean de război electronic susține că a reușit să „spargă” una dintre cele mai lăudate arme ale Rusiei: racheta hipersonică Kinjal, considerată una dintre cele mai rapide și mai temute din lume.

„Când am ridicat zidul nostru de război electronic (EW), din 58 de Kinjaluri lansate din 59, doar unul a lovit ținta. Toate celelalte au fost neutralizate”, spune Alkhimyk pentru Kyiv Independent.

Alkhimyk — „Alchimistul” — este comandantul unității „Night Watch”, o unitate de apărare aeriană care, din 2023, a construit o rețea tot mai sofisticată de stații de război electronic în Ucraina. Arma lor principală este „Lima”, o stație EW care a devenit suficient de performantă încât să „coboare” Kinjalurile mai degrabă liniștit decât exploziv.

Zeci de rachete oprite

Un videoclip furnizat de dezvoltatorul Lima, Cascade Systems, și transmis Kyiv Independent pe 20 aprilie, arată o rachetă Kinjal căzând inofensiv într-o zonă rurală. Alkhimyk susține că stațiile Lima au o rază de acțiune de 300 de kilometri atunci când contracarează Kinjaluri.

Cascade afirmă că proiectul a oprit 58 de rachete Kinjal să își atingă țintele de vara trecută până acum, inclusiv 26 doar în primele trei luni din 2026. Dacă aceste date se confirmă, ar însemna o rată aproape perfectă de neutralizare a uneia dintre cele mai temute arme ale Rusiei.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat o scădere semnificativă a atacurilor cu Kinjal în ultimele luni, doar o singură astfel de rachetă hipersonică reușind aparent să își atingă ținta în noaptea de 28 martie.

„În raport, înainte să găsească Kinjal, era menționat ca „pierdut locația” — unul dintre acei termeni de neînțeles din armată”, a spus Alkhimyk, care a furnizat un videoclip cu locul prăbușirii după raportul de dimineață al Forțelor Aeriene. El afirmă că sistemele Lima au deviat racheta către un teren gol.

Cum funcționează sistemul

Cheia ar fi antenele multidirecționale de navigație prin satelit folosite de Rusia pentru ghidarea armelor cu rază lungă. Atât dronele Shahed, cât și Kinjalurile pot folosi mai multe metode de navigație, inclusiv urmărirea propriei traiectorii sau orientarea vizuală, însă atunci când semnalul satelitar este disponibil, acesta devine metoda principală.

Antenele rusești de tip CRPA (antene cu model de recepție controlat) sunt concepute pentru a menține legătura cu semnalele satelitare chiar și în condiții de bruiaj electronic. Cele mai cunoscute sunt sistemele Kometa, care au creat probleme constante Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă.

Aceste antene CRPA au mai multe sub-antene care lucrează împreună pentru a identifica semnalele false. Până recent, pentru a le păcăli era nevoie de mai multe stații de bruiaj decât numărul de sub-antene. Ulterior, dezvoltatori chinezi au creat modele matematice care au permis contracararea acestei metode și le-au vândut Rusiei.

„Aceste antene au fost create pentru a contracara un număr de unități EW mai mare decât numărul de unități din antenă”, a explicat Alkhimyk.

El susține că descoperirea-cheie a fost împiedicarea antenelor CRPA să mai poată identifica direcția din care vine semnalul fals. Astfel, ar fi nevoie de doar 32 de stații Lima pentru a rupe legătura unei rachete Kinzhal cu semnalele satelitare de ghidare.

Un element esențial este că, deși sistemele Lima generează semnale de bruiaj și „spoofing” (dezinformare electronică), ele emit și un al treilea tip de semnal care, potrivit lui Alkhimyk, efectiv „sparge” racheta în zbor.

„Al treilea tip de semnal este un atac cibernetic”, spune el. „Acest atac vizează receptorul rachetei Kinzhal. Pentru ca receptorul să ia o decizie, trebuie să descarce o cantitate mare de date tehnice de la satelit. Noi am descoperit cum să încărcăm aceste date astfel încât să introducă informații greșite și să nu se mai actualizeze o perioadă lungă după ce părăsește zona noastră.”

Este pentru prima dată când un sistem raportează succes real împotriva unor antene CRPA avansate, folosite de Rusia pentru filtrarea semnalelor false, a declarat pentru Kyiv Independent Maksym Skoretsky, șeful departamentului de război electronic al Forțelor Terestre ale Ucrainei.

„Sistemul nu are într-adevăr analog”, a spus Skoretsky. „Nimeni nu reușise până acum să neutralizeze antene CRPA cu 16 sau 32 de canale, cu atât mai puțin la astfel de distanțe.”

O alternativă pentru Patriot

Rachetele Kinjal sunt printre armele de top ale Rusiei și sunt extrem de scumpe. Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) estima în februarie anul trecut că o rachetă costă aproximativ 15 milioane de dolari, deși alte evaluări indică prețuri mai mici.

Potrivit publicației militare ucrainene Militarnyi, costul unui Kinzhal în contractele recente este de aproximativ 4,5 milioane de dolari. Până la 24 februarie 2026, Forțele Aeriene ale Ucrainei au înregistrat 86 de rachete Kinzhal lansate de Rusia în ultimii patru ani.

În mai 2023, introducerea primelor sisteme americane Patriot a fost întâmpinată cu o salvă de Kinjaluri, într-un test al ceea ce Rusia considera o armă „de neoprit”. Deși sistemele Patriot, în special rachetele PAC-3, s-au dovedit extrem de eficiente în interceptarea Kinjalurilor, viitoarele livrări de PAC-3 către Ucraina sunt incerte.

În schimb, stațiile Lima sunt produse în Ucraina și nu necesită echipamente costisitoare de unică folosință, precum rachetele interceptoare PAC-3, ceea ce le face mult mai ieftine de utilizat.

Alkhimyk spune că sistemele Lima s-au dovedit eficiente și împotriva dronelor Shahed, deviantându-le traiectoria. Totuși, o problemă rămâne racheta balistică Iskander, înrudită cu Kinzhalul. El susține însă că precizia atacurilor Iskander a scăzut recent.

„În mod normal, înainte de schimbările din zona noastră, precizia lor era de 10 metri. Dar în atacurile recente, au ratat între 100 de metri și chiar peste un kilometru”, a spus el. „Dacă privești întreaga țară, dacă vrei să acoperi totul — tot ce zboară, Shahed-uri și rachete — ai nevoie de un miliard de dolari în sisteme. Dacă vrei să adaugi și apărare împotriva rachetelor balistice, mai ai nevoie de încă 800 de milioane de dolari. Dar 1,8 miliarde… asta înseamnă doar două sisteme Patriot”, a adăugat.

Skoretsky a confirmat eficiența sistemului Lima „în 58 din 59 de cazuri” împotriva rachetelor Kinjal.

