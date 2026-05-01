Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
Video „Trebuie să fim pregătiți pentru război”. Avertismentul NATO după exercițiile desfășurate în Norvegia

Exercițiile NATO din Norvegia aduc Arctica în centrul tensiunilor globale. Comandanții avertizează că Alianța trebuie să fie pregătită pentru război, pe fondul consolidării militare a Rusiei și al competiției tot mai intense din regiune.

Exercițiile s-a desfășurat între 9 și 19 martie FOTO Onar Digernes Aase/Forțele armate ale Norvegiei
Exercițiile NATO Cold Response 26 din Norvegia au evidențiat accentul tot mai mare pus de Alianță pe Arctica, comandanții avertizând că „trebuie să fim pregătiți pentru război”. Exercițiile, desfășurate între 9 și 19 martie, au fost organizate pe fondul transformării rapide a regiunii într-un teatru-cheie al competiției militare cu Rusia și China, scrie TVP World.

Oficialii militari norvegieni au declarat că accentul exercițiilor a fost pus în mare măsură pe componenta maritimă, războiul submarin și protejarea rutelor maritime fiind elemente centrale în scenariile analizate.

Viceamiralul Rune Andersen, comandantul Cartierului General Întrunit al Norvegiei, a spus că o mare parte a antrenamentelor s-a concentrat pe războiul submarin și pe menținerea deschisă a liniilor maritime, astfel încât întăririle să poată ajunge în regiunile nordice ale Alianței.

Viceamiralul Rune Andersen FOTO Nora Hansen / Forțele Armate ale Norvegiei
Colonelul Hans Martin Steiro, din cadrul Forțelor Aeriene norvegiene, a oferit cea mai dură evaluare, afirmând: „Trebuie să fim pregătiți pentru război”.

Exercițiul a avut loc după avertismente repetate privind consolidarea militară a Rusiei în regiune și după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul are nevoie de Groenlanda, insula arctică aflată sub controlul Danemarcei, din motive de securitate națională.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declara în februarie: „Arctica și Nordul Îndepărtat devin din ce în ce mai importante pentru securitatea noastră colectivă”. El a adăugat că Alianța și-a „intensificat atenția asupra regiunii”.

Capacitățile „în evoluție” ale Rusiei

Exercițiile Cold Response reflectă, de asemenea, îngrijorările tot mai mari legate de capacitățile în evoluție ale Rusiei în regiune.

General-maiorul Lars Lervik, șeful Armatei norvegiene, a declarat că Moscova a continuat să-și modernizeze forțele din Arctica, introducând „noi sisteme submersibile” și intensificând utilizarea dronelor.

Oficialii de la Oslo au afirmat că situația de securitate din Nordul Îndepărtat s-a schimbat dramatic după aderarea Suediei și Finlandei la NATO, secretarul de stat pentru apărare al Norvegiei, Andreas Flåm, subliniind că aceste aderări au declanșat „o schimbare de paradigmă” în ceea ce privește pregătirea regională.

