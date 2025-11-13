search
Modalitatea creativă în care ucrainenii bruiază rachetele Kinjal

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina a descoperit o modalitate de a combate una dintre cele mai avansate și temute arme ale Rusiei, racheta hipersonică Kinjal, folosind bruiaj, dar și, într-o improvizație creativă, muzică., relatează Interesting Engineering.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Racheta Kinjal, capabilă să zboare cu o viteză de Mach 5,7 și care e lansată din interceptoare MiG-31 modificate, poate transporta un focos de 450 kg pe o distanță de peste 480 km. 

Viteza mare de zbor face dificilă interceptarea chiar și de către sistemele de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, în timp ce Rusia lansează frecvent racheta în baraje săptămânale împotriva centralelor electrice și a orașelor ucrainene.

Rolul muzicii în bruiaj

Forțele ucrainene spun că sistemul lor propriu de război electronic (EW) „Lima” interferează cu succes cu sistemul de ghidare al rachetei Kinjal, potrivit Trench Art.  

Cu ajutorul acestui sistem, unitatea Night Watch ar fi bruiat sau deviat semnalele a aproximativ o duzină de astfel de rachete în ultimele două săptămâni, potrivit operatorilor.

Într-un gest simbolic, dar nu mai puțin eficient, Night Watch a înlocuit semnalul de navigație prin satelit al rachetei cu imnul patriotic ucrainean „Tatăl nostru este Bandera”, un omagiu adus liderului naționalist din cel de-al Doilea Război Mondial Stepan Bandera. 

Orice informație nonstandard furnizată unei muniții ghidate prin satelit prin falsificarea semnalului poate introduce erori de navigație. 

Astfel, muzica ajută unitatea să „contracareze propaganda rusească”, protejând în același timp țintele ucrainene.

Armele ghidate prin satelit se bazează pe un semnal stabil GPS sau GLONASS pentru a lovi cu precizie.

Or când Lima perturbă conexiunea, sistemul de ghidare al rachetei revine la un sistem de navigație inerțial, care acumulează rapid erori.

Rezultatul este că rachetele își pot rata țintele cu zeci de metri, poate mai mult. Imagini recente au arătat o rachetă Kinjal deviind de la curs și lovind lângă Starokostiantiniv, în vestul Ucrainei.

The Economist, citându-l pe fostul oficial german al apărării Nico Lange, a relatat că sistemul Lima reprezintă un salt major în capacitatea de război electronic a Ucrainei. 

Inginerii ucraineni au „creat un sistem capabil să bruieze bombele aeriene rusești” ghidate, muniții standard care au fost transformate în arme de precizie, a notat acesta.

El este de părere că am putea asista la o posibilă „revoluție” în domeniul războiului electronic, astfel încât capacitățile Ucrainei să rivalizeze sau chiar să depășească sistemele rusești și occidentale.

Muzică și improvizație

Spre deosebire de sistemele tradiționale de război electronic (EW) care transmit zgomot pentru a suprasolicita semnalele, Lima folosește suprimarea digitală, combinând bruiajul, falsificarea semnalelor și atacurile cibernetice pentru a deruta sistemul de navigație al armei. Acest atac pe mai multe niveluri are scopul nu doar de a perturba semnalele, ci și de a induce în eroare.

Sistemul țintește punctul slab al munițiilor de precizie ale Rusiei: dependența acestora de navigația prin satelit. Odată bruiate, armele trec pe ghidare inerțială, ale cărei măsurători devin imprecise.

Prin comparație, munițiile americane JDAM pot devia de la țintă cu până la 30 de metri după 100 de secunde fără GPS.

Analiștii estimează că bombele cu planare rusești ar putea rata cu între 50 și 100 de metri sub acțiunea perturbatoare a Lima.

Chiar și bloggerii militari ruși au admis frustrarea crescândă față de sistemele ucrainene de război electronic, observând că bombele „își pierd capacitatea de corecție precisă a zborului” și lovesc pe lângă țintă.

Succesul raportat al sistemelor Lima evidențiază modul în care Ucraina se adaptează la campania de atacuri cu rachete ale Rusiei - prin inovație, mai degrabă decât prin paritatea puterii de foc.

Pe măsură ce războiul se îndreaptă către dominația electronică și informațională, sisteme precum Lima s-ar putea dovedi hotărâtoare, făcând ca cele mai avansate rachete ale Rusiei să-și piardă din eficiență, cu costuri mari.

