Criză în Franța, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. 364 de parlamentari au votat împotriva votului de încredere solicitat de premierul François Bayrou.

Este prima dată în istoria celei de-a Cincea Republici când un șef de guvern a căzut în timpul unui vot de încredere.

Parlamentul francez a votat luni, 8 septembrie, pentru demiterea Guvernului.

Francois Bayrou, în vârstă de 74 de ani, a preluat funcția de prim-ministru în urmă cu doar nouă luni. El tebuie să-și prezinte demisia, lăsându-l pe Macron să se confrunte cu un set din ce în ce mai restrâns de opțiuni, în contextul în care piețele financiare semnalează îngrijorare față de criza politică și fiscală din Franța.

Franța se află din nou într-o criză politică, la doar nouă luni după ce Bayrou a fost numit prim-ministru, scrie reuters.

Macron va avea două opțiuni: să găsească rapid o figură de consens, un nou prim-ministru capabil să adune sprijinul dreptei (republicanii) și al socialiștilor; sau să convoace alegeri legislative, la doar un an de la ultimele alegeri.

Potrivit sondajelor, aceste alegeri ipotetice ar duce țara la un nou impas sau la victoria extremei drepte.