search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Criza politică de la Paris amenință planurile de înarmare ale Franței

0
0
Publicat:

Franța riscă noi întârzieri în programul său ambițios de consolidare a apărării, pe fondul unei instabilități politice acute care ar putea duce, din nou, la căderea guvernului.

Președintele Franței Emmanuel Macron și premierul François Bayrou/FOTO:X
Președintele Franței Emmanuel Macron și premierul François Bayrou/FOTO:X

După aproape două săptămâni în care a fost considerat un premier „mort politic”, François Bayrou se află astăzi în fața momentului decisiv. Luni, guvernul său minoritar se va confrunta cu un vot de încredere în Adunarea Națională, pe marginea unui pachet bugetar de 43,8 miliarde de euro – măsură drastică, dar considerată necesară pentru reducerea deficitului public.

Surse politice de la Paris anticipează un deznodământ clar: căderea guvernului Bayrou este, practic, inevitabilă, în lipsa unui viraj neașteptat din partea opoziției. Președintele Emmanuel Macron ar putea fi nevoit, astfel, să numească al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani – un semn clar al fragilității coaliției care susține Palatul Élysée, scrie politico.eu.

Le Pen, între calcul politic și ambiție electorală

Decizia finală privind soarta lui Bayrou se află, paradoxal, în mâinile extremei drepte. Marine Le Pen și partidul său, Adunarea Națională, au anunțat deja că vor vota pentru demiterea guvernului. Obiectivul lor este clar: forțarea unor alegeri anticipate și, ideal, deschiderea drumului către o schimbare de regim.

În mod ironic, Bayrou miza pe prudența lui Le Pen – condamnată recent pentru deturnare de fonduri europene și, prin urmare, ineligibilă pentru a candida într-un nou scrutin. Premierul credea că lidera dreptei radicale va prefera să lase majoritatea actuală să-și asume costurile nepopularului program de austeritate.

Dar Le Pen pare să fi ales o altă cale: una a rupturii politice.

Piețele, în așteptare – cu ochii pe Paris

În ciuda tensiunii politice din capitala Franței, piețele financiare europene au deschis luni cu o ușoară creștere. Participanții par să fi integrat deja ipoteza plecării lui Bayrou și se concentrează acum pe semnalele de politică monetară din SUA, care atenuează temerile legate de instabilitatea bugetară franceză.

Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani se menține la 3,45%, cu un ecart de 0,79 puncte procentuale față de echivalentul german – o diferență stabilă față de săptămâna trecută, dar care reflectă o nervozitate latentă în rândul investitorilor.

Apărarea, victima colaterală a crizei politice

Implicațiile cele mai serioase ale acestei crize nu sunt doar economice sau instituționale, ci strategice. Planul Franței de a majora cheltuielile pentru apărare – un angajament ferm asumat de Macron în fața aliaților NATO – ar putea fi serios întârziat.

Citește și: Nici măcar o demisie a lui Macron nu ar salva Franța. Instituțiile celei de-a Cincea Republici, fondate de Charles de Gaulle, par tot mai greu de guvernat

În iulie, președintele francez promitea că bugetul militar va ajunge la 64 de miliarde de euro până în 2027. Această creștere, care vizează atingerea unui prag de 3,5% din PIB pentru cheltuielile strict militare, era condiționată de adoptarea unei noi legi de planificare multianuală – lege care trebuia prezentată în Parlament în această toamnă.

Dar, în absența unui guvern stabil, calendarul riscă să se decaleze. Iar în culisele industriei de apărare se simte deja neliniștea. „Din nou pierdem timp. Companiile amână investiții, așteaptă să vadă ce guvern vine și ce priorități are”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din sectorul industriei de armament.

Lecornu, între vizite și scenarii

Ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, este unul dintre favoriții pentru preluarea postului de premier, în cazul căderii lui Bayrou. Săptămâna aceasta, el a pornit într-un turneu prin țară pentru a vizita întreprinderi din sectorul apărării – o tentativă clară de a transmite un mesaj de continuitate, în ciuda furtunii politice.

Dar oficialii din Parlament și surse din Ministerul Apărării recunosc că blocajul este real. „Ne confruntăm cu o problemă gravă de semnal strategic. În timp ce aliații noștri își accelerează pregătirile, noi ne învârtim în cerc”, avertizează Guillaume Lagane, expert în politici de securitate la Sciences Po.

Între internațional și intern: două viteze

Poate cel mai izbitor contrast rămâne între ambițiile globale ale președintelui Macron – care săptămâna aceasta coprezidează la Londra o reuniune a coaliției pro-Ucraina – și blocajul tot mai pronunțat de acasă.

„Diferența între ce se întâmplă pe plan internațional și ce se petrece în politica internă franceză este de-a dreptul alarmantă”, afirmă un senator socialist, membru al comisiei pentru apărare. „Riscul nu e că vom abandona creșterea bugetului militar, ci că o vom întârzia într-un moment în care nu ne mai putem permite asta.”

„Déjà vu” în apărare

Pentru industria militară, senzația este una cunoscută. După căderea guvernului Michel Barnier în decembrie anul trecut, multe programe au fost întârziate sau suspendate. „Comanda pentru echipamente a fost amânată, plățile la fel. Nu ne mai permitem încă un episod de acest fel”, avertizează un consilier parlamentar.

În concluzie, Franța se află într-un moment critic, în care criza internă riscă să saboteze eforturile externe – iar semnalul transmis aliaților și adversarilor deopotrivă este unul de slăbiciune.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Când ÎNCEP PLOILE. Veste ŞOC de la ANM
gandul.ro
image
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
fanatik.ro
image
Vladimir Putin vrea să atace „călcâiul lui Ahile al NATO”. „Ar fi un dezastru pentru aliați”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum se plătesc concediile medicale în 2025, câți bani primesc salariații. Cât s-a complicat procesul pentru angajatori
playtech.ro
image
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
La ce oră intră alocațiile copiilor pe card
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia jpg
Kate Middleton a renunțat deja la blond și a revenit la brunetul care a consacrat-o? Transformarea neașteptată a prințesei
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Regele Charles, prima apariție după detaliile actualizate despre cancerul care îl chinuie: ”Nu mai merg rotițele la 76 de ani”

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică