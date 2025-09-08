Criza politică de la Paris amenință planurile de înarmare ale Franței

Franța riscă noi întârzieri în programul său ambițios de consolidare a apărării, pe fondul unei instabilități politice acute care ar putea duce, din nou, la căderea guvernului.

După aproape două săptămâni în care a fost considerat un premier „mort politic”, François Bayrou se află astăzi în fața momentului decisiv. Luni, guvernul său minoritar se va confrunta cu un vot de încredere în Adunarea Națională, pe marginea unui pachet bugetar de 43,8 miliarde de euro – măsură drastică, dar considerată necesară pentru reducerea deficitului public.

Surse politice de la Paris anticipează un deznodământ clar: căderea guvernului Bayrou este, practic, inevitabilă, în lipsa unui viraj neașteptat din partea opoziției. Președintele Emmanuel Macron ar putea fi nevoit, astfel, să numească al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani – un semn clar al fragilității coaliției care susține Palatul Élysée, scrie politico.eu.

Le Pen, între calcul politic și ambiție electorală

Decizia finală privind soarta lui Bayrou se află, paradoxal, în mâinile extremei drepte. Marine Le Pen și partidul său, Adunarea Națională, au anunțat deja că vor vota pentru demiterea guvernului. Obiectivul lor este clar: forțarea unor alegeri anticipate și, ideal, deschiderea drumului către o schimbare de regim.

În mod ironic, Bayrou miza pe prudența lui Le Pen – condamnată recent pentru deturnare de fonduri europene și, prin urmare, ineligibilă pentru a candida într-un nou scrutin. Premierul credea că lidera dreptei radicale va prefera să lase majoritatea actuală să-și asume costurile nepopularului program de austeritate.

Dar Le Pen pare să fi ales o altă cale: una a rupturii politice.

Piețele, în așteptare – cu ochii pe Paris

În ciuda tensiunii politice din capitala Franței, piețele financiare europene au deschis luni cu o ușoară creștere. Participanții par să fi integrat deja ipoteza plecării lui Bayrou și se concentrează acum pe semnalele de politică monetară din SUA, care atenuează temerile legate de instabilitatea bugetară franceză.

Randamentul obligațiunilor franceze pe 10 ani se menține la 3,45%, cu un ecart de 0,79 puncte procentuale față de echivalentul german – o diferență stabilă față de săptămâna trecută, dar care reflectă o nervozitate latentă în rândul investitorilor.

Apărarea, victima colaterală a crizei politice

Implicațiile cele mai serioase ale acestei crize nu sunt doar economice sau instituționale, ci strategice. Planul Franței de a majora cheltuielile pentru apărare – un angajament ferm asumat de Macron în fața aliaților NATO – ar putea fi serios întârziat.

În iulie, președintele francez promitea că bugetul militar va ajunge la 64 de miliarde de euro până în 2027. Această creștere, care vizează atingerea unui prag de 3,5% din PIB pentru cheltuielile strict militare, era condiționată de adoptarea unei noi legi de planificare multianuală – lege care trebuia prezentată în Parlament în această toamnă.

Dar, în absența unui guvern stabil, calendarul riscă să se decaleze. Iar în culisele industriei de apărare se simte deja neliniștea. „Din nou pierdem timp. Companiile amână investiții, așteaptă să vadă ce guvern vine și ce priorități are”, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din sectorul industriei de armament.

Lecornu, între vizite și scenarii

Ministrul Apărării, Sébastien Lecornu, este unul dintre favoriții pentru preluarea postului de premier, în cazul căderii lui Bayrou. Săptămâna aceasta, el a pornit într-un turneu prin țară pentru a vizita întreprinderi din sectorul apărării – o tentativă clară de a transmite un mesaj de continuitate, în ciuda furtunii politice.

Dar oficialii din Parlament și surse din Ministerul Apărării recunosc că blocajul este real. „Ne confruntăm cu o problemă gravă de semnal strategic. În timp ce aliații noștri își accelerează pregătirile, noi ne învârtim în cerc”, avertizează Guillaume Lagane, expert în politici de securitate la Sciences Po.

Între internațional și intern: două viteze

Poate cel mai izbitor contrast rămâne între ambițiile globale ale președintelui Macron – care săptămâna aceasta coprezidează la Londra o reuniune a coaliției pro-Ucraina – și blocajul tot mai pronunțat de acasă.

„Diferența între ce se întâmplă pe plan internațional și ce se petrece în politica internă franceză este de-a dreptul alarmantă”, afirmă un senator socialist, membru al comisiei pentru apărare. „Riscul nu e că vom abandona creșterea bugetului militar, ci că o vom întârzia într-un moment în care nu ne mai putem permite asta.”

„Déjà vu” în apărare

Pentru industria militară, senzația este una cunoscută. După căderea guvernului Michel Barnier în decembrie anul trecut, multe programe au fost întârziate sau suspendate. „Comanda pentru echipamente a fost amânată, plățile la fel. Nu ne mai permitem încă un episod de acest fel”, avertizează un consilier parlamentar.

În concluzie, Franța se află într-un moment critic, în care criza internă riscă să saboteze eforturile externe – iar semnalul transmis aliaților și adversarilor deopotrivă este unul de slăbiciune.