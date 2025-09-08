Atenţionare MAE pentru cetăţeanii români care se află sau vor să călătorească în Franţa. O grevă generală afectează transportul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află sau vor să călătorească în Franţa că miercuri este programată o grevă generală naţională şi pune la dispoziţie informaţii şi contacte care să vină în ajutorul lor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează cetățenii români care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Franța că miercuri este programată o grevă generală națională. Protestul este organizat de mai multe sindicate din transporturi, educație, sănătate, comerț, servicii publice și industrie, ceea ce poate genera perturbări semnificative în circulația trenurilor, avioanelor și mijloacelor de transport în comun.

Transport feroviar

MAE recomandă consultarea aplicației SNCF Connect, unde pot fi verificate în timp real modificările privind traficul trenurilor. De asemenea, cu una sau două zile înainte de grevă, pe site-ul SNCF sunt publicate previziuni pentru liniile TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și pentru trenurile internaționale.

Transport urban în Paris și regiunea pariziană

În ceea ce privește rețeaua RATP, care acoperă transportul public din Paris și împrejurimi, aplicația Bonjour RATP oferă informații actualizate despre posibilele perturbări și propune rute alternative. Detalii suplimentare pot fi găsite și pe site-ul oficial: www.ratp.fr/infos-trafic.

Transport aerian

Pentru a verifica situația zborurilor, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-urile aeroporturilor pariziene Charles de Gaulle și Orly (www.parisaeroport.fr), pecum și paginile aeroporturilor din localitatea de plecare sau destinație.

Asistență consulară

Românii care întâmpină dificultăți pot contacta misiunile diplomatice și consulare ale României din Franța, după cum urmează:

Consulatul General al României la Paris – telefoane: +33147052966, +33147052755; permanență: +33680713729

Consulatul General al României la Marsilia – permanență: +33610027164

Consulatul General al României la Lyon – permanență: +33643627736

Consulatul General al României la Strasbourg – permanență: +33627050022

Recomandări suplimentare

MAE încurajează cetățenii români să consulte paginile oficiale ale misiunilor diplomatice din Franța (paris.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro) și site-ul central www.mae.ro pentru informații actualizate.

Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot descărca aplicația „Călătorește în siguranță” (www.mae.ro/app_cs), care oferă sfaturi utile și alerte în timp real.