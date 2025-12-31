Şeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, a declarat că forţele ruse avansează în apărarea ucraineană şi că preşedintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon la Sumi şi Harkov în Ucraina în 2026, au anunţat, miercuri, agenţiile de presă ruse.

Gherasimov ar fi inspectat grupul de trupe „Nord” şi ar fi ţinut o şedinţă într-un post de comandă.

Grupul de trupe „Nord” al Rusiei, format la începutul anului 2024, a operat în nord-estul Ucrainei, încercând să creeze o zonă tampon de-a lungul frontierei în regiunile ucrainene Sumi şi Harkiv, respingând forţele ucrainene şi poziţionându-se pentru a-şi continua avansarea, scrie News.

Președintele Rusiei a prezentat în repetate rânduri zona tampon ca o modalitate de a îndepărta forţele şi armele ucrainene de graniţa Rusiei, invocând bombardamente transfrontaliere şi atacuri cu drone asupra unor regiuni precum Belgorod şi Kursk.

Remarcile lui Gherasimov vin în urma promisiunii Rusiei de a riposta pentru ceea ce a susţinut, fără dovezi, că a fost o tentativă de a ataca reşedinţa lui Putin.

Kievul a negat acuzație, spunând că aceasta a avut ca scop deraierea discuţiilor de pace, în timp ce războiul intră în scurt timp în cel de-al patrulea an. Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei la declaraţiile lui Gherasimov.