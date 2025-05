Pasagerii unui avion Turkish Airlines care zbura pe ruta Bangladesh - Istanbul au trăit, timp de o oră, un adevărat coșmar, după ce unul dintre motoarele aeronavei a luat foc, la scurt timp după decolare.

La bord se afla și omul de afaceri Avram Gal, fost consilier în Parlamentul României, care a descris panica instalată în aeronavă într-o postare pe Facebook.

„Când Dumnezeu te iubește! Azi am trăit o experiență pe care nu am avut-o până acum. M-am îmbarcat liniștit în avionul Turkish Airlines, pe ruta Bangladesh - Istanbul. După ce am spus rugăciunea pe care o rostim cu toții înainte de un zbor de 8 ore, am decolat. La mai puțin de câteva minute, motorul avionului a luat foc, iar timp de o oră am survolat zona pentru a scăpa de combustibil. În acele momente, am rostit doar atât: Doamne, voia Ta să se facă!”, a relatat, marți, Avram Gal.

„Era o liniște de mormânt, ca și cum toți așteptau o sentință”

Afaceristul clujean a explicat cum a reușit pilotul să-i liniștească pe pasageri și de ce avionul a fost nevoit să survoleze zona aproape o oră:

„În avion era o liniște de mormânt, ca și cum toți așteptau o sentință. Două pasagere plângeau, neștiind cum să reacționeze. După aproximativ 30 de minute, pilotul a anunțat că vom încerca o aterizare în urma aprinderii motorului. Vocea lui calmă și experiența sa ne-au ajutat pe toți să ne liniștim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al piloților, am aterizat cu bine pe aeroport, iar pompierii și echipele de intervenție au reacționat prompt”.

Viața ta atârnă de un fir de ață!

Avram Gal a rămas marcat de incident.

„Este o remarcă importantă: indiferent de câți bani ai sau cât de important te crezi, viața ta atârnă de un fir de ață! Fiți buni și iertători, pentru că nu știm ziua în care vom părăsi acest pământ!”, a scris afaceristul în aceeași postare.

Alte incendii recente la avioane

Amintim că, în aprilie 2025, un avion al companiei Delta Air Lines, cu aproape 300 de persoane la bord, a fost cuprins de un incendiu la motor, chiar înainte de decolare, pe Aeroportul Internațional Orlando din Florida. Pasagerii au fost evacuați de urgență pasageri cu ajutorul toboganelor.

În martie, un incendiu a izbucnit în interiorul cabinei unui avion al companiei aeriene Hong Kong Airlines.