search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani

0
0
Publicat:

Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii.

Copiii sunt ademeniți pe Snapchat FOTO Shutterstock
Copiii sunt ademeniți pe Snapchat FOTO Shutterstock

Poliția Metropolitană a Londrei a declarat că a început să folosească resurse noi, inclusiv drone și biciclete electrice, pentru a urmări suspecții, pe măsură ce intensifică lupta împotriva furturilor de telefoane. Londra este zona din Marea Britanie cea mai afectată de furturile de telefoane, iar Met a fost criticată pentru răspunsul său, potrivit The Guardian.

Forțele de ordine au precizat că furturile au scăzut cu 12% în ultimul an, ajungând la 71.000, însă comisarul Mark Rowley dorește ca giganții din domeniul tehnologiei – în special Apple – să facă mai mult pentru a face telefoanele mai greu de reactivat dacă sunt furate și trimise în străinătate.

Potrivit autorităților, bandele criminale folosesc Snapchat pentru a publica „meniuri” cu recompense în bani pentru diferite modele de telefoane furate, atrăgând copii de doar 14 ani, care acționează ca hoți pe biciclete.

Cele mai mari sume sunt oferite pentru cele mai noi telefoane Apple, pe care Met le consideră mai puțin protejate și, prin urmare, mai ușor de trimis în străinătate și de reactivat pe piețele din Golf și China.

Telefoanele Samsung au o valoare mai mică, deoarece sunt mai greu de reactivat pentru a fi folosite în străinătate, a explicat Met.

Odată ce telefoanele sunt furate, copiii transmit un mesaj unui „coordonator” pe Snapchat pentru a stabili predarea. Se oferă bonusuri suplimentare de 100 de lire dacă sunt predate 10 sau mai multe telefoane furate într-o singură livrare.

Într-un caz recent, poliția a spus că un adolescent pleca dimineața devreme pe bicicletă să atace navetiști în jurul unui hub important de transport din Londra, înainte de a merge la școală.

Unul dintre fluturașii de pe Snapchat recuperați de poliție oferea 380 de lire pentru un iPhone 16 Max, 220 de lire pentru un iPhone 15 și doar 20 de lire pentru un iPhone 12.

Rowley a spus că instanțele ar putea ajuta mai mult prin oprirea eliberării sub cauțiune a infractorilor recidiviști. Într-un caz recent, poliția a raportat că 12 tineri au fost arestați și puși sub acuzație pentru furturi de telefoane. A doua zi, unii au fost eliberați pe cauțiune, iar la 24 de ore după arest, se crede că erau din nou implicați în furturi.

Rowley a declarat: „Doar poliția nu poate rezolva această problemă. Producătorii și companiile de tehnologie trebuie să facă mai mult pentru a împiedica hoții să reseteze, refolosească sau revândă telefoanele furate. Avem nevoie și ca instanțele să își facă partea prin prevenirea eliberării recidiviștilor, care apoi ies și comit din nou infracțiuni, subminând munca grea a polițiștilor care încearcă să protejeze comunitățile.”

Forțele de ordine au precizat că tehnologia de recunoaștere facială în timp real a contribuit la prinderea infractorilor și va continua să fie folosită.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus că administrația sa alocă încă 4,5 milioane de lire pentru un nou centru de comandă.

„Am făcut progrese reale în reducerea criminalității de volum mare – dar recunosc impactul personal al furtului de telefoane și cât de grav este când cineva îi fură fotografiile, contactele, mesajele și informațiile personale. Sunt încântat să propun încă 4,5 milioane de lire pentru a ajuta Poliția Metropolitană să destructureze găștile de hoți de telefoane – printr-un nou centru de comandă care va viza șefii de găști, precum și tâlharii și hoții de telefon”, a declarat el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
„Miracolul” din România. Orășelul mic și cochet care în anii 1990 era într-o sărăcie cruntă, dar s-a ridicat spectaculos. Acum arată ca un oraș burghez din afară
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Fanii lui Dinamo abia îl aşteaptă pe George Puşcaş: “Este un Perica pe steroizi!”
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Risc de "roaming involuntar". Românii din două judeţe, taxaţi suplimentar, deşi n-au ieşit din ţară
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Biciclete pe carosabil în 2026: distanța la depășire și cum eviți contravențiile
playtech.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă bagă în alertă autoritățile. DSU se pregătește pentru ce e mai rău: ”Se trimit echipe de intervenție”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Nicu este românul care și-a pierdut viața în nordul Italiei. Autoturismul condus de bărbat s-a izbit violent de un camion
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Pensiile și salariile, înghețate până în 2028?! Avertismentul economiștilor
mediaflux.ro
image
Ilie Dumitrescu, atacat de interlopi în Centrul Vechi. Episod șocant de acum 18 ani: „Am avut pistol la cap, am avut cuțit la gât să-l salvăm”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Gustarea perfectă pentru mic dejun, prânz sau o cină ușoară. Este delicioasă, se prepară rapid și conține ingrediente simple. VIDEO
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Sarah Ferguson profimedia 0259358150 jpg
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie