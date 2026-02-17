Copii de 14 ani recrutați prin Snapchat pentru a fura iPhone-uri în Londra. Minorii sunt atrași prin recompense în bani

Grupurile infracționale londoneze recrutează copii pentru a fura telefoane înainte de a merge la școală, folosind Snapchat pentru a oferi recompense de până la 380 de lire pentru cele mai recente modele de iPhone, au dezvăluit polițiștii.

Poliția Metropolitană a Londrei a declarat că a început să folosească resurse noi, inclusiv drone și biciclete electrice, pentru a urmări suspecții, pe măsură ce intensifică lupta împotriva furturilor de telefoane. Londra este zona din Marea Britanie cea mai afectată de furturile de telefoane, iar Met a fost criticată pentru răspunsul său, potrivit The Guardian.

Forțele de ordine au precizat că furturile au scăzut cu 12% în ultimul an, ajungând la 71.000, însă comisarul Mark Rowley dorește ca giganții din domeniul tehnologiei – în special Apple – să facă mai mult pentru a face telefoanele mai greu de reactivat dacă sunt furate și trimise în străinătate.

Potrivit autorităților, bandele criminale folosesc Snapchat pentru a publica „meniuri” cu recompense în bani pentru diferite modele de telefoane furate, atrăgând copii de doar 14 ani, care acționează ca hoți pe biciclete.

Cele mai mari sume sunt oferite pentru cele mai noi telefoane Apple, pe care Met le consideră mai puțin protejate și, prin urmare, mai ușor de trimis în străinătate și de reactivat pe piețele din Golf și China.

Telefoanele Samsung au o valoare mai mică, deoarece sunt mai greu de reactivat pentru a fi folosite în străinătate, a explicat Met.

Odată ce telefoanele sunt furate, copiii transmit un mesaj unui „coordonator” pe Snapchat pentru a stabili predarea. Se oferă bonusuri suplimentare de 100 de lire dacă sunt predate 10 sau mai multe telefoane furate într-o singură livrare.

Într-un caz recent, poliția a spus că un adolescent pleca dimineața devreme pe bicicletă să atace navetiști în jurul unui hub important de transport din Londra, înainte de a merge la școală.

Unul dintre fluturașii de pe Snapchat recuperați de poliție oferea 380 de lire pentru un iPhone 16 Max, 220 de lire pentru un iPhone 15 și doar 20 de lire pentru un iPhone 12.

Rowley a spus că instanțele ar putea ajuta mai mult prin oprirea eliberării sub cauțiune a infractorilor recidiviști. Într-un caz recent, poliția a raportat că 12 tineri au fost arestați și puși sub acuzație pentru furturi de telefoane. A doua zi, unii au fost eliberați pe cauțiune, iar la 24 de ore după arest, se crede că erau din nou implicați în furturi.

Rowley a declarat: „Doar poliția nu poate rezolva această problemă. Producătorii și companiile de tehnologie trebuie să facă mai mult pentru a împiedica hoții să reseteze, refolosească sau revândă telefoanele furate. Avem nevoie și ca instanțele să își facă partea prin prevenirea eliberării recidiviștilor, care apoi ies și comit din nou infracțiuni, subminând munca grea a polițiștilor care încearcă să protejeze comunitățile.”

Forțele de ordine au precizat că tehnologia de recunoaștere facială în timp real a contribuit la prinderea infractorilor și va continua să fie folosită.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a spus că administrația sa alocă încă 4,5 milioane de lire pentru un nou centru de comandă.

„Am făcut progrese reale în reducerea criminalității de volum mare – dar recunosc impactul personal al furtului de telefoane și cât de grav este când cineva îi fură fotografiile, contactele, mesajele și informațiile personale. Sunt încântat să propun încă 4,5 milioane de lire pentru a ajuta Poliția Metropolitană să destructureze găștile de hoți de telefoane – printr-un nou centru de comandă care va viza șefii de găști, precum și tâlharii și hoții de telefon”, a declarat el.