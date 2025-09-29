search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în orașele suedeze

0
0
Publicat:

Bande criminale suedeze recrutează adolescente pentru a comite crime brutale și a mutila rivalii în atacuri cu bombe „incendiare” în orașele suedeze devastate de bande.

Explozie în Suedia/FOTO:Arhiva
Explozie în Suedia/FOTO:Arhiva

Fete de numai 15 ani sunt recrutate pe rețelele de socializare și primesc bani pentru a comite crime, bani pe care îi cheltuiesc apoi pe haine și genți, scrie Daily Mail.

Țara nordică, considerată odată un paradis cu o rată scăzută a criminalității, a fost cuprinsă în ultimii ani de violență extremă din partea bandelor și are una dintre cele mai ridicate rate de criminalitate cu arme de foc din Europa, cu frecvente împușcături și atentate cu bombe între bande.

În ultimele luni, autoritățile au descoperit o nouă dimensiune a fenomenului infracțional care a cuprins orașele țării: rețelele de crimă organizată recrutează tot mai frecvent fete minore, unele chiar de 15 ani, pentru a executa asasinate sau atacuri incendiare cu bombe artizanale.

Aceste adolescente, adesea descrise ca „tipic suedeze” – blonde, tăcute, discrete –, au fost transformate în „soldați verzi” ai unei economii subterane a violenței, care funcționează ca un sistem paralel în inima statului scandinav. Pe rețelele sociale, sunt atrase de promisiuni financiare rapide: mii de euro în schimbul unor misiuni care variază de la amestecarea ingredientelor pentru cocktailuri Molotov, până la execuții sumare.

O generație prinsă între ecrane și bombe

Fenomenul, cunoscut în jargonul poliției suedeze sub numele de „Green Ladies”, reflectă o schimbare de paradigmă în strategiile rețelelor criminale. Dacă anterior băieții proveniți din medii defavorizate – și din familii de migranți – erau considerați recrutabili, acum fetele sunt preferate pentru că atrag mai puține suspiciuni. „Sistemul nu se aștepta să vadă o adolescentă de 16 ani, blondă și cu geacă de firmă, transportând o bombă”, afirmă avocatul și expertul în criminalitate juvenilă Evin Cetin.

Iar sistemul – fie că vorbim de justiție, poliție sau servicii sociale – pare adesea cu un pas în urmă. Într-un caz recent, o adolescentă de 17 ani, identificată cu prenumele Olivia, a fost surprinsă de camerele de supraveghere în timp ce transporta componentele unei bombe incendiare către doi bărbați dintr-o bandă rivală. Era implicată într-un atac cu „napalm artizanal” – un amestec folosit frecvent în aceste reglări de conturi. Fata a primit un an de detenție pentru complicitate la incendiere. Între timp, mesajele ei către prietenul apropiat confirmau detașarea: „totul a mers ok”, i-a scris după livrarea explozibilului, iar răspunsul a fost o știre despre atac, însoțită de un cuvânt de argou care înseamnă „tare” sau „cool”.

Deruta sistemului penal și coborârea vârstei de răspundere

Pentru multă vreme, legea suedeză i-a protejat pe copiii sub 15 ani de răspundere penală, ceea ce i-a făcut vulnerabili în fața rețelelor care au exploatat această breșă legală. Datele furnizate de autoritățile suedeze arată că doar în primele șase luni din 2024, au existat 93 de cazuri în care minori au fost suspectați de omor sau tentativă de omor – de trei ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent. Ca răspuns, guvernul a decis să reducă vârsta de răspundere penală la 13 ani.

Citește și: Bandele criminale din Suedia au scăpat de sub control. Premierul l-a convocat pe șeful armatei: „Le vom vâna” VIDEO

Ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, a recunoscut în aprilie amploarea fenomenului: „Fetele au fost adesea percepute ca victime, dar implicarea lor în cercurile criminale este mult mai răspândită decât am bănuit multă vreme”.

Crime la comandă, adolescenți pe post de carne de tun

Cazurile se înmulțesc și sunt tot mai brutale. Un procuror din Stockholm a relatat un episod șocant: o fată de 15 ani a fost pusă să aleagă între a trage în ușa țintei sau direct în capul acesteia. „A ales capul”, a spus magistratul Ida Arnell.

În 2023, peste 280 de fete cu vârste între 15 și 17 ani au fost acuzate de infracțiuni violente, inclusiv omor. Este neclar câte dintre ele aveau legături directe cu rețele criminale organizate, dar anchetatorii afirmă că cifrele reale sunt probabil mai mari, multe cazuri fiind clasificate sau netrimise în instanță.

Internetul și aplicațiile de mesagerie instant au devenit platforme de recrutare. „Este o economie de tip gig, dar cu violență: adolescenți care călătoresc dintr-un oraș în altul pentru a comite crime contra-cost”, avertizează Erik Lindblad, coordonatorul forței de intervenție pentru combaterea violenței de bande.

Un astfel de caz recent a implicat o fată de 16 ani arestată după o triplă crimă petrecută într-un salon de frizerie din Uppsala. Victimele, toate cu vârste între 15 și 20 de ani, au fost executate cu focuri de armă în cap. Una dintre ele era implicată într-o anchetă privind planificarea unui atentat asupra unui lider de bandă cunoscut sub porecla „Căpșuna”.

Moartea mamei acestuia, asasinată în 2023, a declanșat un val de violențe în oraș, marcând începutul unei spirale de răzbunări care continuă și astăzi.

Eșecul tăcut al unui model social?

Atenția opiniei publice internaționale nu a întârziat să apară. Într-un comentariu acid, premierul ungar Viktor Orbán a ironizat Suedia pentru „lecțiile despre statul de drept” oferite Europei, în timp ce „copiii sunt transformați în asasini, iar sistemul nu poate sau nu vrea să îi condamne”.

Pe fundalul acestor acuzații și realități, apare întrebarea dureroasă: ce a eșuat în modelul suedez? O țară admirată pentru echilibrul său social, pentru grija față de copii și incluziune, devine scena unui război nedeclarat purtat cu copii-recruți.

Fetele-soldați ale Suediei nu sunt doar o consecință a deciziilor criminale, ci și produsul unui sistem care n-a reușit să ofere alternative credibile, nici să observe din timp semnele unei disoluții sociale profunde. Și, poate cel mai grav, sunt o avertizare – că liniștea socială poate fi spulberată nu cu tancuri, ci cu telefoane mobile, promisiuni goale și tăceri prelungite.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Viktor Orban, despre survolul dronelor ungare în Ucraina: „Și ce dacă? Nu este o țară suverană”
stirileprotv.ro
image
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
gandul.ro
image
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
mediafax.ro
image
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
fanatik.ro
image
Putin a primit cea mai proastă veste din ultimii trei ani și a recurs la o minciună jenanta
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
antena3.ro
image
Tinerii între 18 şi 35 de ani, chemaţi să fie "militar voluntar în termen" 4 luni. Câţi bani primesc la final
observatornews.ro
image
Un mire a murit fulgerător în toiul nunții sale! A căzut secerat în timp ce dansa cu mireasa lui, în fața invitaților îngroziți 😲
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Ce amendă riști dacă toaletezi copacii fără acordul autorităților. Sancțiunile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Aproape 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Ce zone sunt afectate
kanald.ro
image
Problema adresei pe noile Cărți de Identitate electronice a fost rezolvată, în sfârșit, printr-o...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Decizie pentru milioane de pensionari din România. Primesc bani în plus
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Prințesa Rajwa a Iordaniei Foto Profimedia (3) jpg
Nu mai arată așa! Prințesa Rajwa a Iordaniei și-a făcut o transformare radicală și uimește cu o nouă culoare a părului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate