Doi copii au fost înjunghiați într-o școală din Londra. Atacatorul este un adolescent

Doi băieți, în vârstă de 12 și 13 ani, au fost înjunghiați de un adolescent, marți, 10 februarie, într-o școală nord-vestul Londrei. Poliția Metropolitană îl caută pe suspect.

Poliția Metropolitană desfășoară o operațiune amplă de căutare a unui adolescent suspectat că ar fi înjunghiat doi băieți în incinta Kingsbury High School, în jurul orei 12.40 (GMT), potrivit BBC.

Primul apel la numărul de urgență 999 a semnalat rănirea unui băiat de 13 ani. Ulterior, polițiștii au aflat că un al doilea elev, în vârstă de 12 ani, fusese de asemenea atacat.

Ambii minori au fost preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță din Londra. Unul dintre ei a fost dus de urgență la o unitate medicală pentru traume majore.

Poliția a precizat că starea celor doi este monitorizată și că se așteaptă actualizări din partea medicilor.

Poliția: „Am mobilizat resurse semnificative”

Incidentul provoacă „îngrijorare considerabilă” în rândul comunității locale, a declarat detectivul‑șef Luke Williams a declara

„Vrem să îi asigurăm pe elevi, părinți și locuitori că am mobilizat resurse importante în zonă și facem tot posibilul pentru a-l găsi pe suspect”, a spus acesta, mulțumind echipelor medicale pentru intervenție.

„Situația este sub control”

Conducerea Kingsbury High School a transmis un comunicat în care confirmă incidentul și anunță că lucrează îndeaproape cu autoritățile.

„A avut loc un incident grav în cursul zilei de astăzi. Colaborăm cu autoritățile și urmăm toate procedurile necesare. Situația este acum sub control, iar părinții elevilor implicați au fost informați”, a precizat instituția.

Accesul în și din școală este restricționat temporar, cât timp polițiștii sunt la fața locului.

Kingsbury High School este o academie cu aproape 2.000 de elevi, cu două campusuri – unul superior și unul inferior. Instituția își are originile în Kingsbury County School, fondată în 1925. Printre foștii elevi se numără George Michael, muzicianul Courtney Pine, rugbistul Floyd Steadman și scriitorul Ekow Eshun, relatează sursa citată.

Amintim că un adolescent de 14 ani este acuzat că, în ianuarie, a înjunghiat cu cuţitul un elev de aceeaşi vârstă şi un profesor de 39 de ani într-o unitate de învăţământ din Kiev.

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal, pe 16 decembrie, de un alt elev într-o școală din Odințovo, la câțiva kilometri vest de Moscova.