Zelenski spune că „n-a fost tăcere pe front” în ciuda armistițiului negociat de SUA

Ostilitățile cu armata rusă au continuat în pofida unui armistițiu de trei zile negociat de către Statele Unite, a denunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care acuză Rusia de faptul că nu vrea să pună capăt războiului care durează de peste patru ani, relatează AFP.

„Azi (luni), nu a fost tăcere pe front, au existat lupte. Noi am dezvăluit totul”, a denunțat în alocuțiunea sa de luni seara, în ultimele ore ale armistițiului.

„Constatăm, de asemenea, că Rusia nu are nicio intenție să pună capăt acestui război. Din nefericire, ea pregătește noi atacuri”, a declarat el, scrie News.

Ruşii şi ucrainenii s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului - de sâmbătă şi până luni - anunţat de către preşedintele american Donald Trump.

Zelenski a anunţat totodată că principalul său negociator, Rustem Umerov, i-a prezentat raportul despre întâlniri recente ”politice” şi ”tehnologice” în Statele Unite.

”Este clar că Războiul din Iran atrage în prezent cel mai mult atenţia Americii”, a deplâns el.

”Însă acolo există de asemenea (...) o susţinere din partea poporului american să se pună capăt acestui război în Europa”, a adăugat el.

Negocieri între ruşi şi ucraineni nu au condus, până în prezent, la nimic şi au fost împinse în planul secund de Războiul din Orientul Mijlociu.

Anunţarea acestui armistiţiu a suscitat însă unele speranţe cu privire la o reluare a negocierilor.

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a apreciat, tot luni, că dinamica Războiului din Ucraina este pe cale să se ”schimbe” în favoarea Kievului.

”Ucraina se află într-o poziţie mult mai bune decât acum un an”, a declarat ea într-o conferinţă de presă, evocând ”pierderi record ale Moscovei de câmpul de luptă”.

Preşedintele rus Vladimir Putin ”nu s-a aflat nicodată într-o poziţie atât de slabă”, a subliniat şefa diplomaţiei europene.