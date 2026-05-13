Miercuri, 13 Mai 2026
Donald Trump a ajuns în China pentru întâlnirea crucială cu Xi Jinping

Președintele american Donald Trump a sosit la Beijing pentru o vizită de stat cu miză globală, într-un moment în care relația dintre cele mai mari două economii ale lumii traversează una dintre cele mai sensibile perioade din ultimii ani.

Președintele SUA DOnald Trump
Liderul american a fost întâmpinat cu o ceremonie grandioasă pe aeroportul din capitala chineză — un tip de protocol pe care Trump l-a apreciat întotdeauna și pe care Beijingul l-a pregătit cu atenție, semnalând importanța acordată acestei vizite.

În fruntea delegației chineze s-a aflat vicepreședintele Han Zheng, unul dintre cei mai importanți oameni din cercul apropiat al președintelui Xi Jinping și considerat emisarul său pentru marile evenimente diplomatice. Han participase și la ceremonia de învestire a lui Trump anul trecut.

Pe aeroport au mai fost prezenți ambasadorul SUA în China, David Perdue, ambasadorul chinez la Washington, Xie Feng, precum și vice-ministrul chinez de Externe, Ma Zhaoxu.

Trump a fost întâmpinat și de sute de tineri chinezi îmbrăcați în uniforme alb-albastre, care fluturau steaguri ale Chinei pe pista aeroportului, alături de garda de onoare și fanfara militară.

Întâlnirea oficială dintre Donald Trump și Xi Jinping este programată pentru joi dimineață, ora locală.

Discuții cu miză uriașă

Vizita are loc într-un context internațional extrem de tensionat, iar agenda celor doi lideri este una încărcată: relațiile comerciale dintre SUA și China, tehnologia, Taiwanul, dar și conflictul din Orientul Mijlociu vor domina negocierile.

Războiul dintre Israel, SUA și Iran planează asupra întregii vizite. Potrivit oficialilor americani, Trump urmează să îi ceară lui Xi să folosească influența Beijingului asupra Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz — una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu petrol.

Washingtonul speră totodată că Beijingul ar putea sprijini eventuale negocieri de pace în regiune, în contextul crizei energetice globale generate de conflict.

O delegație impresionantă de politicieni și miliardari

Donald Trump a venit la Beijing însoțit de o delegație neobișnuit de amplă, care include membri ai administrației sale, oameni de afaceri influenți și chiar membri ai familiei.

Din echipa prezidențială fac parte secretarul de stat Marco Rubio, șeful Pentagonului Pete Hegseth, reprezentantul pentru comerț Jamieson Greer și secretarul Trezoreriei Scott Bessent, care a avut deja discuții comerciale preliminare cu oficialii chinezi la Seul.

Trump merge în China însoțit de Elon Musk și Tim Cook. Discuțiile cu Xi Jinping vor viza și Taiwanul

De asemenea, peste zece lideri ai marilor companii americane îl însoțesc pe Trump în China. Printre ei se află directorul Apple, Tim Cook, Elon Musk de la Tesla, șeful Boeing Kelly Ortberg, dar și reprezentanți ai Meta, BlackRock, Goldman Sachs, Qualcomm, Visa sau Mastercard.

Directorul Nvidia, Jensen Huang, a fost văzut urcând la bordul Air Force One în timpul unei escale tehnice în Alaska. Ulterior, Elon Musk a afirmat că el și Huang au fost singurii lideri din mediul de afaceri care au călătorit efectiv cu avionul prezidențial.

Surse apropiate negocierilor spun că Washingtonul și Beijingul pregătesc anunțarea unor noi acorduri comerciale și ar putea discuta inclusiv despre crearea unor structuri comune de investiții și comerț între cele două țări.

Familia Trump, din nou în prim-plan

Din delegație fac parte și Eric Trump, fiul președintelui, precum și Lara Trump, nora liderului american și una dintre cele mai vizibile figuri ale familiei în actualul mandat.

Lara Trump, fost copreședinte al Comitetului Național Republican și prezentatoare Fox News, a devenit în ultimii ani una dintre principalele voci publice ale familiei Trump, în condițiile în care Ivanka Trump s-a retras aproape complet din prim-planul politic.

Spre deosebire de vizita din 2017, Melania Trump nu îl însoțește de această dată pe președinte în China.

La bordul Air Force One s-a aflat și realizatorul Fox News Sean Hannity, unul dintre cei mai apropiați aliați media ai lui Trump.

Beijingul își securizează centrul simbolic

Înaintea sosirii liderului american, autoritățile chineze au închis brusc mai multe obiective turistice importante din centrul Beijingului.

Printre ele se află și Turnul Zhengyangmen, o clădire istorică veche de aproape 600 de ani, care oferă vedere directă spre Piața Tiananmen și spre Marele Palat al Poporului.

Autoritățile au anunțat că obiectivul va fi închis pentru „evenimente importante”, fără a face referire explicită la vizita lui Trump.

Și Muzeul Capitalei Beijing, aflat în apropiere de Tiananmen, a fost închis pentru întreaga săptămână din motive de securitate.

Măsurile reflectă importanța uriașă pe care Beijingul o acordă acestei vizite, considerată deja unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului pentru China.

