Împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, blocat de Viktor Orban, validat definitiv de către Uniunea Europeană

Împrumutul în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei a fost validat definitiv de către Uniunea Europeană, relatează AFP.

”Impasul a fost ridicat”, a salutat pe X şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas.

”Economia de război a Rusiei se află sub o presiune tot mai mare, în timp ce Ucraina beneficiază de o susţinere majoră”, a adăugat ea.

Ciprul, care deţine preşedinţia semestrială a Consiliului European a anunţat că a lansat o procedură care urmează să permită efectuarea primelor plăţi din acest împrumut, care a fost blocat până în prezent de către Ungaria lui Viktor Orban.

„Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut”

Orbán ceruse reluarea fluxului de petrol înainte de deblocarea fondurilor, iar Ucraina a confirmat că reparațiile au fost finalizate marți. Înfrângerea sa în alegerile de duminică a detensionat situația la nivelul UE, punând capăt celor 16 ani în care a fost prim-ministru. Viitorul lider al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că va încerca resetarea relațiilor tensionate dintre Budapesta și Bruxelles.

„Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut și este, de asemenea, un semnal că Rusia nu poate rezista mai mult decât Ucraina”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, înaintea reuniunii ambasadorilor.