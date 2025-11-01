Nouă turiști și un căpitan au trăit momente de groază în Marea Barents, după ce ambarcațiunea lor s-a răsturnat în timpul unei furtuni. Deși autoritățile emiseseră o avertizare și interziseseră ieșirea pe mare, grupul a decis totuși să plece într-o excursie pentru a vedea balene.

Călătoria care trebuia să fie o simplă aventură de observare a balenelor s-a transformat într-un coșmar pentru cei nouă turiști și căpitanul lor. În ciuda avertizărilor meteo privind o furtună puternică și a interdicției impuse de Ministerul rus pentru Situații de Urgență, barca a ieșit în larg și s-a răsturnat la scurt timp după plecare.

„Au fost clipe dramatice la bordul ambarcațiunii turistice”, relatează publicația rusă Astra, citată de UNN. Cei zece oameni aflați la bord au reușit să se salveze urcându-se pe partea parțial suspendată a bărcii, până la sosirea echipajelor de salvare.

Salvarea miraculoasă

Echipajele de intervenție au surprins în imagini momentul în care turiștii, vizibil speriați și înfrigurați, stăteau cățărați pe barca răsturnată, așteptând ajutorul. Incidentul s-a produs în apropiere de orașul Murmansk, situat în nord-vestul Rusiei, pe țărmul Mării Barents.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil ca ambarcațiunea să plece pe mare în ciuda interdicției și dacă echipajul a respectat normele de siguranță.