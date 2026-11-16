Spania majorează salariul minim în anul 2027. Anunțul vine cu doar două săptămâni înaintea alegerilor

Guvernul spaniol va majora salariul minim cu 5,3% anul viitor, a anunţat luni ministrul muncii, Yolanda Diaz, cea de-a noua majorare operată de executivul condus de socialişti de la preluarea guvernării, în 2018.

Salariul crește în Spania Foto: Istock

Măsura va fi aprobată în şedinţa de marţi a cabinetului, a spus Diaz la postul La Sexta TV.

Anunţul survine cu mai puţin de două săptămâni înaintea alegerilor legislative anticipate de la 29 noiembrie. Socialiştii şi aliaţii lor de extremă stânga se află în urma opoziţiei în majoritatea sondajelor preelectorale, scrie Agerpres.

Majorarea salarială anunţată este mai mare decât prognoza de inflaţie a Băncii Spaniei pentru anul în curs, de 3,9%, şi din ultimele 12 luni până în octombrie, de 4,9%.

Măsura va creşte salariul minim cu 65 de euro, până la 1.286 de euro lunar. Acesta va fi plătit de 14 ori pe an, incluzând două salarii suplimentare în iulie şi decembrie.

De această majorare neimpozitată vor beneficia peste 2,5 milioane de lucrători, mai ales femei şi tineri, potrivit guvernului.

Majorarea planificată pentru anul 2027 ar ridica salariul minim din Spania cu aproape 75% faţă de nivelul din 2018, o creştere de 550 de euro pe lună, pe parcursul a nouă ani.