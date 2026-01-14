search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Uniunea Europeană vrea să desemneze un negociator pentru Ucraina în relația cu Putin de teamă ca SUA să nu încheie un acord ascuns cu Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Unele guverne europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele din Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor.

Uniunea Europeană FOTO: Adevărul
Uniunea Europeană FOTO: Adevărul

Această mişcare fără precedent ar marca o schimbare majoră în modul în care Europa se implică în seria de discuţii bilaterale mediate de preşedintele american Donald Trump şi vine în contextul în care continentul se străduieşte să demonstreze că este pregătit să joace un rol major în orice acord care să pună capăt războiului de patru ani, scrie News.

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni şi-au unit forţele în ultimele săptămâni pentru a solicita deschiderea canalelor diplomatice către liderul rus Vladimir Putin şi cercul său restrâns, chiar dacă negocierile de pace de la Casa Albă se află în impas.

Citește și: Strategia UE pentru Ucraina, blocată. Rusia, cu ajutorul SUA, a rămas cu activele intacte: „Putin a promis o parte din acești bani americanilor”

„Macron a susţinut în ultimele zile că, având în vedere discuţiile bilaterale dintre americani şi ruşi, este important să existe cel puţin un rol în discuţie”, a declarat un înalt oficial francez. „Meloni a susţinut foarte mult acest lucru... ei nu sunt naivi în privinţa a ceea ce se poate obţine prin aceste discuţii, dar, în ceea ce priveşte echilibrul între a nu te implica şi a te implica, există o apreciere crescândă (a meritelor implicării) în unele capitale”, a completat sursa.

Rămân dezacorduri majore cu privire la detaliile poziţiei. Criticii spun că numirea unui negociator ar implica faptul că Rusia este gata să negocieze cu bună-credinţă şi ar accepta orice altceva decât supunerea totală a Ucrainei. Eforturile lui Trump de a media un acord au eşuat până acum, Kremlinul refuzând să renunţe la cererea sa ca Ucraina să cedeze porţiuni de teritoriu pe care trupele ruse nu au reuşit să le cucerească.

Mesaj către Moscova

La Bruxelles au avut loc discuţii despre contribuţia blocului la eventualele negocieri şi despre modul în care acestea ar putea fi utile pentru a se asigura că Trump nu va ignora preocupările sale.

„Există unele probleme care nu pot fi discutate (doar) cu SUA, atunci când acestea au implicaţii directe asupra securităţii noastre ca europeni”, a spus oficialul citat de POLITICO. „Mesajul către Washington este la fel de important ca (mesajul) către Moscova”, adaugă el.

Kurt Volker, care a ocupat funcţia de reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina în primul mandat al lui Trump şi de ambasador la NATO în 2008-2009 sub preşedintele de atunci George W. Bush, a declarat pentru POLITICO că Bruxelles-ul trebuie să fie mai ferm dacă doreşte să fie inclus în discuţii.

„S-a clarificat că Trump va continua dialogul cu Putin atât direct, cât şi prin intermediul (trimisului special al SUA Steve) Witkoff”, a spus el. „Asta nu se va schimba. Aşadar, trebuie să aveţi propria voastră comunicare dacă lucrurile continuă – nu este vorba despre a fi în aceeaşi cameră cu americanii şi ruşii, ci despre a avea orice fel de comunicare”, a explicat diplomatul.

Liderii europeni au discutat pentru prima dată ideea unui trimis special la summitul UE din martie anul trecut, a confirmat un oficial de rang înalt al UE. În ciuda sprijinului larg, nu s-a luat nicio decizie, iar propunerile au fost omise din declaraţia comună ulterioară. Rolul s-ar fi concentrat strict pe reprezentarea Bruxelles-ului în discuţiile cu Kievul – o propunere complet diferită de sugestia lui Meloni de a avea un interlocutor pentru Moscova.

„Ţările care au susţinut trimiterea unui trimis special în Ucraina ar putea să nu susţină trimiterea unui trimis special pentru a discuta cu Rusia”, a atras atenţia oficialul.

O numire complicată

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, s-a poziţionat în mod constant ca singura candidată pentru orice rol în negocierile privind viitorul Ucrainei. Fostul prim-ministru estonian a fost un aliat ferm al Kievului şi şi-a folosit rolul pentru a convinge capitalele să susţină sancţiuni mai severe menite să forţeze Rusia să pună capăt războiului său de agresiune.

Citește și: UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze lichefiate către țări europene

„Dacă Europa ar numi un trimis special, întrebarea este: pe cine reprezintă acea persoană? Cui raportează?”, subliniază Volker. „Dacă ar fi (preşedinta Comisiei, Ursula) von der Leyen, asta ar marginaliza-o pe Kaja Kallas şi Serviciul de Acţiune Externă (corpul diplomatic al UE) - majoritatea trimişilor au făcut parte, de obicei, din Serviciul de Acţiune, dar atunci ar fi la un nivel atât de scăzut încât, atunci când ar trebui să discute direct cu Putin, nu ar funcţiona. Dar îmi pot imagina discuţiile din cadrul Comisiei dacă ar fi Consiliul cel care ar avea un trimis. Asta nu ar funcţiona niciodată”, este de părere Volker.

Oficialii au confirmat că aspectele cheie ale funcţiei – cum ar fi dacă ar reprezenta doar UE sau întreaga „Coaliţie de Voinţă”, inclusiv Marea Britanie şi alte ţări – nu au fost încă stabilite. La fel şi rangul diplomatic şi dacă să se numească în mod oficial un birocrat sau să se delege în mod informal rolul unui lider naţional actual.

Cine ar putea fi trimisul special al UE

Ministrul italian Giovanbattista Fazzolari – un aliat influent al lui Meloni, a cărui soţie ucraineană este creditată pentru construirea sprijinului pentru Kiev în cadrul coaliţiei de guvernare de la Roma – a declarat în weekend că fostului prim-ministru italian Mario Draghi ar trebui să i se ofere funcţia de trimis special.

Alţi patru diplomaţi au remarcat, între timp, că preşedintele finlandez Alexander Stubb a fost adesea considerat un potenţial reprezentant al Europei în orice discuţii cu Washingtonul şi Moscova. Diplomatul veteran de centru-dreapta a stabilit relaţii prietenoase cu Trump în timp ce jucau golf, iar ţara sa are graniţă comună cu Rusia şi a fost ţinta campaniilor hibride ale Kremlinului.

Potrivit unuia dintre diplomaţi, bazându-se pe „un lider în funcţie” ca trimis, acesta ar putea fi „puţin mai liber în ceea ce spune”. Cu toate acestea, „o altă chestiune este să se stabilească care este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin. Există riscul ca, dacă faci acest lucru, să îi legitimezi într-un fel poziţiile?” - a arătat diplomatul.

Doi oficiali ai UE au subliniat pentru POLITICO că nu există niciun rol de trimis special şi că orice discuţie despre candidaţi este prematură. Cu toate acestea, un al treilea oficial a remarcat că „niciunul dintre aceste posturi nu există până când nu se creează”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
Șeful IJP Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Lovitură de teatru, după deciziile administrației Trump
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Gara de Nord din Bucureşti intră în reparaţii capitale, care vor costa 100 de milioane de euro. Cum ar trebui să arate, după renovare
antena3.ro
image
Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
observatornews.ro
image
Cine a fost Nicoleta Drăgușin, de fapt. Cu cine era căsătorită jurnalista de 46 de ani
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Roți și jante neomologate în 2026: ce se întâmplă la ITP și la un filtru de poliție
playtech.ro
image
A părăsit de urgență cantonamentul din Antalya al FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Veste bună pentru pensionari! Casa de Pensii anunță cine sunt seniorii care primesc bani în plus în luna ianuarie
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Călin Donca l-a pocnit pe Cristian Boureanu la Survivor: „Dai în demnitatea mea, te-am plesnit” / „Vrei să dai în mine?” VIDEO
actualitate.net
image
De ce însoțitorii de zbor stau cu mâinile lipite de corp la decolare și aterizare
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Palatul spaniol își pregătește hainele de doliu! S-a dat „alertă regală” la Madrid, Atena și New York
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet