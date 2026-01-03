Schimbare surprinzătoare la vârful armatei ucrainene: cine este Mihailo Fedorov, tânărul numit de Zelenski pentru a coordona apărarea în plin război

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus vineri numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al Apărării, în locul fostului premier Denîs Șmîhal, care a ocupat această funcție mai puțin de șase luni.

În vârstă de doar 34 de ani, Fedorov este în prezent viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale și este unul dintre puținii oficiali care fac parte din echipa lui Zelenski încă de la începutul carierei sale politice, în 2019.

Decizia face parte dintr-o remaniere politică majoră, anunțată pe 2 ianuarie, care a inclus și alte numiri cheie: Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al armatei, a fost numit șef al Biroului Președintelui, iar Oleh Ivașcenko, șeful Serviciului de Informații Externe, a preluat fostul rol al lui Budanov.

„Am decis să schimb formatul activității Ministerului Apărării. Am propus ca Mihailo Fedorov să devină noul ministru al Apărării. Mihailo este profund implicat în problemele legate de linia de drone, lucrează foarte eficient în digitalizarea serviciilor și proceselor publice. Împreună cu toți militarii noștri, cu comandamentul militar, împreună cu producătorii naționali de arme și partenerii Ucrainei, trebuie să implementăm astfel de schimbări în sectorul apărării care vor ajuta”, a declarat Volodimir Zelenski, potrivit focus.

Fedorov îl va înlocui pe Șmîhal, care urmează să preia un alt rol „nu mai puțin important” în cadrul guvernului. Parlamentul trebuie să aprobe numirea ministrului Apărării, conform Constituției Ucrainei.

Potrivit bloomberg, numirea lui Fedorov este văzută ca un semnal al schimbării strategice: dronele devin un element cheie al apărării Ucrainei. Confruntată cu lipsa de artilerie, muniție și personal, țara se bazează din ce în ce mai mult pe arme ieftine și produse rapid, cum ar fi dronele.

Fedorov este considerat unul dintre principalii dezvoltatori ai modelului, iar acest lucru nu este un secret. Ministrul a lansat un nou model de producție și implementare: un ciclu scurt și flexibil - de la concepția și asamblarea dronei până la implementarea acesteia pe linia frontului și rafinarea ulterioară.

Un aliat de încredere al lui Zelenski

Fedorov a început colaborarea cu Zelenski în 2019, când a contribuit ca strateg digital la campania prezidențială virtuală a acestuia. Mai târziu a devenit consilier al președintelui, iar ulterior a fost ales în parlament din partea partidului Servitorul Poporului. În câteva luni, a fost numit viceprim-ministru și ministru al Transformării Digitale, devenind cel mai tânăr ministru din istoria Ucrainei.

Sub conducerea sa, ministerul a lansat aplicația Diia, care aduce servicii guvernamentale direct pe telefoanele cetățenilor, și a coordonat proiecte precum producția de drone și reformele în educație. De asemenea, Fedorov a jucat un rol cheie în lansarea proiectului Brave1, care conectează digital ministerul său cu Ministerul Apărării pentru a sprijini tehnologia militară.

În sondaje, Fedorov a fost perceput ca un oficial de încredere, cu 31% dintre ucraineni exprimându-și încrederea în el în toamna anului 2024, potrivit Centrului Razumkov.

Potrivit presei ucrainene, Fedorov ar fi avut tensiuni cu Andrii Iermak, fostul șef al administrației prezidențiale. La sfârșitul anului 2024, el a fost retras din funcția sa de supraveghere a Serviciului Special de Comunicații al Statului, responsabil cu achiziția dronelor, anterior implicat într-un scandal de corupție. Oficialul a respins speculațiile privind un conflict cu Iermak.

Fedorov nu a participat la negocieri internaționale sensibile privind războiul sau pacea, dar a devenit un negociator cheie cu giganții tehnologici, inclusiv Elon Musk și SpaceX, facilitând furnizarea terminalelor Starlink, care au devenit cruciale pentru efortul de război al Ucrainei.