Scandal uriaș la Kiev: fostul premier Iulia Timoșenko, suspectată de mită pentru voturi în Parlament

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și Procuratura Anticorupție Specializată au anunțat că investighează liderul unuia dintre partidele din Rada Supremă. Potrivit surselor citate de BBC Ucraina și Ukrainska Pravda, ancheta o vizează pe fosta prim-ministru Iulia Timoșenko.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au confirmat deschiderea unei investigații care îl privește pe liderul unui partid parlamentar. Deși în comunicatul oficial nu este menționat niciun nume, surse din presa ucraineană susțin că este vorba despre lidera partidului de opoziție Batkivșcina, Iulia Timoșenko, potrivit Ukrainska Pravda.

Potrivit anchetatorilor, politicianul vizat ar fi oferit mită unor deputați pentru ca aceștia să voteze „pentru” sau „împotriva” unor proiecte de lege. În mesajul publicat pe canalul de Telegram al NABU se precizează: „NABU și SAP au documentat faptele prin care liderul unuia dintre partidele parlamentare ale Radei Supreme a Ucrainei a oferit avantaje necuvenite mai multor deputați, membri ai unor partide pe care nu le conduce, în schimbul votului «pentru» sau «împotriva» unor proiecte de lege concrete”.

Instituțiile anticorupție au anunțat că vor reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Percheziții la sediul partidului Batkivșcina

Iulia Timoșenko și reprezentanții partidului său nu au comentat deocamdată informațiile apărute în presă, potrivit serviciului ucrainean al BBC, care a cerut un punct de vedere oficial.

Surse citate de Ukrainska Pravda susțin că, în noaptea de marți spre miercuri, au avut loc percheziții la sediul partidului Batkivșcina din Kiev. De asemenea, deputatul Oleksii Goncearenko afirmă că ancheta o vizează pe Timoșenko și că aceasta ar fi purtat negocieri privind transferul sau afilierea informală, contra cost, a unor deputați la partidul său. Potrivit acestuia, discuțiile ar fi fost înregistrate și transmise ulterior către NABU.

Publicația Obozrevatel scrie că în dosar ar fi implicat și liderul partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, informație preluată și de Meduza.

Ukrainska Pravda mai notează că, în iulie 2025, partidul Iuliei Timoșenko a votat aproape în unanimitate „pentru” proiectul de lege privind eliminarea independenței NABU și SAP. Ulterior, Timoșenko s-a numărat printre puținii deputați care nu au votat pentru restabilirea competențelor instituțiilor anticorupție.

Faptele investigate de procurori sunt pedepsite, potrivit legii, de la amendă până la patru ani de închisoare.

La finalul lunii decembrie 2025, NABU și SAP au anunțat destructurarea unui grup infracțional organizat, în urma unei operațiuni sub acoperire, grup din care făceau parte și deputați în funcție ai Radei Supreme. Potrivit anchetei, membrii acestuia ar fi obținut beneficii ilegale în schimbul voturilor exprimate în Parlament. Presa ucraineană scrie că printre suspecți se află și unii deputați din partidul pro-prezidențial „Slujitorul Poporului”.

Cine este Iulia Timoșenko

Iulia Timoșenko este una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii ucrainene, atât prin cariera sa îndelungată, cât și prin rolul jucat în marile mișcări de protest din țară, dar și prin imaginea sa inconfundabilă, cu împletitura devenită emblematică.

A fost prim-ministru al Ucrainei din februarie până în septembrie 2005 și din decembrie 2007 până în martie 2010. La alegerile parlamentare din 2019, partidul său, Batkivșcina, a obținut 25 de locuri în Rada Supremă, potrivit The Kyiv Independent.

Timoșenko a fost unul dintre liderii Revoluției Portocalii din 2004, mișcare de protest apărută după acuzații de fraudare a alegerilor. În 2010, a candidat la președinție împotriva lui Viktor Ianukovici, dar a pierdut scrutinul. Ulterior, între 2011 și 2014, a fost închisă pe baza unor acuzații considerate motivate politic, scrie presa ucraineană.

A mai candidat la președinție fără succes și în 2014, împotriva lui Petro Poroșenko, și în 2019, împotriva lui Volodimir Zelenski. În martie 2025, Politico relata că Timoșenko s-a numărat printre rivalii politici importanți ai lui Zelenski care au participat la discuții neoficiale cu membri ai administrației Trump.

Deși se află în opoziție față de partidul lui Zelenski, Timoșenko a fost una dintre susținătoarele vocale ale controversatului proiect de lege de anul trecut privind desființarea instituțiilor independente anticorupție din Ucraina, aceleași instituții care, acum, o suspectează de dare de mită în schimbul voturilor.