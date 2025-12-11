search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
Analiză Netflix și Paramount, în competiție pentru Warner. Miza: dominarea pieței de streaming

Publicat:

Warner Bros. Discovery a devenit miza unei confruntări majore în industria globală de media, pe fondul tranziției accelerate către streaming. Netflix și Paramount se află în cursa pentru preluarea companiei, într-un moment tensionat, marcat de provocări financiare și presiuni tot mai mari în piață.

Colaj foto cu Netflix și HBO Max
Giganții Netflix și Paramount, în cursa pentru Warner. Foto arhivă

Warner Bros Discovery (WBD), compania care deține studiourile de film fondate în 1923, pe lângă divizia HBO, Discovery, CNN și DC Comics, este un conglomerat dorit de mai multe nume majore din media, dar vine cu o istorie zbuciumată. Preluată de AT&T în 2018, și vândută ulterior de către gigantul din telecom către Discovery, WBD este acum ținta unui îndelungat proces de achiziție, în care grupuri cu tradiție, precum Paramount Skydance și Comcast s-au înfruntat cu gigantul de streaming Netflix.

Cu datorii ridicate și profitabilitatea limitată, între altele, tocmai în contextul succesului conținutului digital și al platformelor de streaming, WBD a decis că vânzarea este drumul care trebuie urmat, se arată într-o analiză a XTB România. Potrivit acesteia, compania a înregistrat venituri de 37,9 miliarde de dolari și o marjă operațională de 4,6%, sub Netflix, cu venituri de 43,3 miliarde de dolari și o marjă operațională de 29,1%. În același timp, datoriile de 29,2 miliarde de dolari ale WBD sunt de aproape 4 ori mai mari decât datoriile de 7,76 miliarde de dolari ale Netflix.

Declinul cinematografiei tradiționale și ascensiunea streaming-ului este ilustrată de parcursul divergent al acțiunilor, con sideră analistul XTB Claudiu Cazacu, precizând că WBD a coborât cu 64,8% de la vârful său din martie 2021. În aceeași perioadă, Netflix a oferit acționarilor săi un randament de 86,9%. Diferențele ar fi fost și mai izbitoare dacă am separa efectul anunțurilor recente. În ultima lună, Netflix a scăzut cu 13,6% iar WBD a avansat cu 18,5%.

Lupta pentru Warner Bros Discovery (WBD) părea să se fi încheiat vineri cu victoria Netflix. Planul prevede plata a 27,75 dolari/acțiune, din care 23,25 cash și 4,5 dolari în acțiuni Netflix și preluarea unei datorii de 10,7 miliarde de dolari, dar și separarea unei părți din business înaintea achiziției, subliniază consultantul de strategie XTB România.

Paramount Skydance nu a acceptat, însă, înfrângerea, revenind luni cu o ofertă ”ostilă” de 30 de dolari/acțiune, vizând întregul pachet de active, în timp ce președintele Donald Trump a răcorit entuziasmul referitor la cumpărarea de către gigantul de streaming.

De altfel, comentariile laudative la adresa CEO-ului Netflix, dar critice în privința cotei de piață, care ”ar putea fi o problemă”, au ridicat îndoieli asupra aprobării necesare din partea autorităților antitrust. De asemenea, într-o rară aliniere bipartită, democrații și republicanii au criticat vânzarea către Netflix: senatoarea democrată Elizabeth Warren a avertizat asupra unor ”prețuri mai ridicate, mai puține opțiuni pentru ce si cum privește consumatorul și risc pentru slujbele unor cetățeni americani”, în timp ce senatorul republican Mike Lee a adăugat că tranzacția ar trebui să alarmeze agențiile antitrust din toată lumea.

Tranzacția anului din industria streamingului ar crea un gigant în piață

Tranzacția Netflix - Warner Bros Discovery ar crea un gigant cu o forță disproporționată în piață, în special în segmentul de streaming. Mai multe companii au dorit să preia activele în totalitate, inclusiv studiourile, televiziunile prin cablu și divizia de streaming, în timp ce Netflix a propus să preia studiourile de film, dar să separe activitatea CNN și TNT prin divizarea companiei înaintea preluării.

Apetitul Netflix pentru această tranzacție este ușor de înțeles: pe de o parte ar dobândi acces la active care pot produce conținut de calitate, pe care l-ar putea distribui celor peste 300 de milioane de utilizatori ai platformei, pe de altă parte, prin HBO, ar domina piața de streaming, trecând mult în fața rivalilor Disney, Apple TV, Paramount sau Prime oferit de Amazon, punctează Claudiu Cazacu.

Citește și: Jane Fonda spune că achiziţia Warner Bros de către Netflix este o „afacere catastrofală”: „Ar putea distruge industria noastră creativă”

Deși au declarat că vor menține serviciul HBO Max în funcțiune, oferind un preț pentru pachetul Netflix/HBO, oficialii Netflix nu au reușit să dizolve temerile referitoare la creșteri ulterioare de prețuri ca rezultat al concentrării masive de cotă de piață. Potrivit unor observatori, prețul plătit pentru WBD ar putea fi prea ridicat, însemnând o probabilitate sporită pentru extragerea de profituri viitoare din abonamente.

Achiziția, așteptată să ducă la un număr mare de șomeri

Pentru rețelele de cinematografe, nivelul de îngrijorare e înalt. Liderul asociației Cinema United a avertizat deja că platforma de streaming se bazează mai mult pe producții TV, nu pe filme pentru marele ecran, și că vor fi pierderi de locuri de muncă și închideri de cinematografe în urma tranzacției. De altfel, Netflix a fost, în trecut, nemulțumit de întârzierea cu care filmele sunt disponibile online și, deși compania pare deschisă la onorarea contractelor curente, în viitor ar putea elimina avantajul exclusivității de până la 3 luni a titlurilor lansate în cinematografe.

Investitorii au luat notă. Vineri, acțiunile Imax, AMC, Reading International, Cinemark au înregistrat scăderi între 1,4% și 8%. Luni, însă, acțiunile au recuperat, iar printre motive s-ar putea afla și reevaluarea șanselor pentru finalizarea achiziției, punctează Claudiu Cazacu.

Competiție de blockbuster: Netflix și Paramount, în actul decisiv

Paramount a lansat o ofertă de preluare ”ostilă” a WBD, adresându-se direct acționarilor, în ciuda recomandărilor consiliului de administrație. Prețul de 30 de dolari pe acțiune, cash, este diferit de varianta cash plus acțiuni avansată de Netflix. Pentru cinematografe, aceasta pare o opțiune mai gestionabilă. Cinemark, după scăderi de 8% vineri, a revenit luni cu 7,1%, în timp ce Imax a crescut cu 7,8% după scăderi de 1,44% vineri.

Citește și: Trump, îngrijorat de achiziția Warner Bros. de către Netflix: „Ar putea fi o problemă”

„Care va fi viitorul tranzacției? Acționarii WBD pot decide să participe la oferta Paramount, care estimează că ar putea primi aprobarea autorităților și închide operațiunea în 12 luni, față de 18 luni în varianta Netflix.

Pe de altă parte, apropierea dintre președintele SUA și familia Ellison, care deține Paramount, s-ar traduce într-o șansă mai ridicată pentru acordul antitrust în scenariul preluării de către Paramount. În plus, firma Affinity a ginerelui președintelui participă la finanțare, alături de fonduri suverane din Qatar, Arabia Saudită și Abu Dhabi”, subliniază analistul.

O ipoteză de lucru a unor observatori este că oferta Netflix ar fi mai mult o tentativă de a încetini crearea unui grup cu amplă putere de negociere, prin combinarea a două studiouri puternice, care ar eroda poziția Netflix, spune Cazacu, sugerând că poate intenția ar fi doar de a întârzia preluarea Warner Bros de către Paramount. „Care ar fi spațiul Netflix pentru a plusa acum, venind cu o ofertă și mai tentantă pentru acționarii WBD?

Deja prețul considerat ridicat a diminuat apetitul pentru propriile acțiuni. Ca într-un film bun, însă, pașii următori pot fi impredictibili. Tensiunea este acum în tabăra cumpărătorilor. Acționarii WBD pot accepta ofertele curente, deja destul de atractive, având bonusul potențial al unor prețuri chiar și mai bune. Pentru filmul preluării care va revela câștigătorul sau chiar un preț mai bun pentru acțiunile lor, investitorii în Warner ar putea foarte bine să își pregătească floricele”, arată Claudiu Cazacu.

