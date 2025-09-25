China dezvoltă o rețea de antene de mare putere pentru a explora adâncurile Pământului în căutarea resurselor critice

China a construit o rețea extinsă de antene electromagnetice cu scopul de a cartografia straturile adânci ale scoarței terestre și de a identifica resurse minerale strategice, inclusiv litiu, cobalt și elemente rare esențiale pentru tranziția energetică globală. Sistemul acoperă o suprafață de aproximativ cinci ori mai mare decât orașul New York, potrivit publicației The Independent.

Geologii chinezi din regiunea centrală a țării utilizează un emițător de 500 de kilowați pentru a trimite semnale electromagnetice în subteran, cu scopul de a detecta formațiuni geologice care ar putea conține zăcăminte valoroase. Acest demers face parte dintr-o strategie națională mai amplă de consolidare a autosuficienței în materie de materii prime critice.

Conform unui studiu publicat recent în Geophysical & Geochemical Exploration, oamenii de știință chinezi au prezentat pentru prima dată un tablou detaliat al infrastructurii electromagnetice dezvoltate la nivel național pentru prospecțiuni geologice de mare adâncime.

Timp de decenii, explorarea resurselor minerale s-a bazat pe metode de rezistivitate electrică, care evaluează capacitatea solului de a conduce curentul electric. Aceste metode au fost eficiente în identificarea zăcămintelor de la suprafață. Însă, odată cu epuizarea resurselor ușor accesibile, geologii sunt nevoiți să investigheze straturi aflate la adâncimi cuprinse între 500 și 2.000 de metri — o provocare tehnologică semnificativă, din cauza interferențelor provocate de infrastructura urbană și industrială.

Pentru a depăși aceste obstacole, cercetătorii chinezi au recurs la tehnologii de mare și foarte mare putere, capabile să transmită semnale suficient de puternice pentru a pătrunde în adâncurile scoarței. Potrivit autorilor studiului, aceste sisteme permit realizarea de hărți 3D ale subsolului și deschid noi perspective pentru inovație tehnologică în domeniul geologiei aplicate.

În prezent, toate sistemele guvernamentale de detecție electromagnetică cu o putere de peste 100 kW — pragul care definește echipamentele „ultra-puternice” — sunt localizate exclusiv în China, arată analiza. De asemenea, autoritățile de la Beijing au lansat proiectul „Metoda Electromagnetică Wireless”, o rețea de transmisie care include două linii de antene de mari dimensiuni, una de 80 km și alta de 120 km, răspândite în mai multe regiuni ale țării.

Puterea sistemului este atât de mare încât semnalele transmise pot fi detectate la peste 2.000 de kilometri distanță, în regiuni precum Tibet, Mongolia Interioară sau Guangdong. În unele zone, semnalul emis este de până la șapte ori mai puternic decât nivelul de zgomot electromagnetic de fond.

China a anunțat recent descoperirea celui mai mare zăcământ de aur cunoscut până acum, precum și a unor rezerve importante de litiu, într-un moment în care competiția globală pentru resursele necesare tranziției energetice devine tot mai intensă.

În paralel, comunitatea științifică internațională explorează și alte opțiuni pentru obținerea materiilor prime strategice. Potrivit unor cercetători, exploatarea mineralelor de pe Lună sau din asteroizi ar putea deveni, în viitor, o alternativă economic viabilă la mineritul tradițional.