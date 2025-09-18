search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
China deschide ruta Arctică spre Europa. Comerțul mondial urcă spre Polul Nord pe măsură ce ghețurile se topesc

Publicat:

Ceea ce părea, până recent, o fantezie geopolitică cu accente climatice începe să prindă contur: China testează, în aceste zile, o rută comercială rapidă spre Europa, le-a lungul coastei nordice a Rusiei, printr-o regiune a lumii până acum inaccesibilă — dar care se dezgheață vertiginos sub presiunea schimbărilor climatice.

Nava cargo/FOTO:Arhiva
Nava cargo/FOTO:Arhiva

Pe 20 septembrie, un portcontainer chinezesc, Istanbul Bridge, pornește din portul Ningbo-Zhoushan, cel mai mare din lume, spre Felixstowe, Marea Britanie. Călătoria va dura doar 18 zile — o performanță logistică posibilă datorită unei realități inconfortabile: gheața din Arctica dispare mai repede decât ar fi crezut chiar și cei mai pesimiști cercetători.

Ruta nu este o premieră absolută, dar scopul ei da: nu e vorba despre o demonstrație de forță sau un exercițiu singular, ci despre testarea unui coridor maritim care să lege Asia de porturile Europei de Nord prin așa-numita Rută Maritimă Nordică, administrată de Rusia.

Polul Nord devine frontiera comerțului global

„Arctica este prima regiune de pe glob unde schimbările climatice rescriu harta geopolitică”, explică Malte Humpert, cercetător în securitate polară și fondator al Arctic Institute. „Dacă nu am fi avut această accelerare climatică, Rusia nu ar fora petrol și gaze aici, iar China nu ar încerca să-și trimită navele comerciale prin zonă.”

Topirea calotei arctice nu mai este o temere îndepărtată, ci un fenomen activ, cu urmări directe asupra reconfigurării rutelor comerciale. Avantajul pentru transportatori e clar: traseul prin Arctica e cu până la 40% mai scurt decât cel tradițional prin Canalul Suez. Într-o lume în care timpul de livrare e convertit în bani, o asemenea scurtătură ar putea deveni foarte tentantă — mai ales în perioadele de vârf, precum sezonul livrărilor de Crăciun.

Un pariu strategic, nu un calcul economic

Ce urmărește China? Deocamdată nu câștiguri directe. Istanbul Bridge este o navă veche de 25 de ani, sub pavilion liberian, fără ranforsare pentru gheață, însoțită de spărgătoare de gheață rusești. Ruta este periculoasă, traficul minim, iar câștigurile financiare discutabile. Însă Beijingul mizează pe altceva: experiență, infrastructură, precedent.

„Este o cursă de antrenament”, afirmă Humpert. „Nu contează dacă fac profit. Contează că învață cum se face, antrenează echipaje, testează logistica. Și, poate, ajung înaintea celorlalți.”

Pentru Europa, implicațiile sunt mai puțin simbolice. Dacă ruta ar deveni funcțională sezonier, măcar pentru mărfuri ca automobilele electrice — încărcate în masă în China, descărcate la Hamburg fără opriri intermediare — ar putea apărea un flux comercial suplimentar, alternativ la cel deja aglomerat din Mediterana și Marea Nordului.

Polul Nord, tot mai expus riscurilor

Dar nu doar economia contează. Arctica se încălzește de trei-patru ori mai rapid decât media globală. Dispariția gheții face loc navelor, dar fragilizează și mai mult un ecosistem deja în colaps.

„Emisiile de funingine rezultate din combustibilii grei, când sunt eliberate în zona polară, au un impact de cinci ori mai mare decât în altă parte a lumii,” avertizează Andrew Dumbrille, expert în politici maritime și consilier la Clean Arctic Alliance. În caz de accident, reacția în regiune e lentă, echipamentele rare, iar deversările de ulei greu sunt aproape imposibil de curățat.

Iar nava aleasă de China pentru acest test nu inspiră încredere: Istanbul Bridge nu este întărită pentru gheață și cel mai probabil folosește păcură — deși acest tip de combustibil ar fi trebuit interzis, conform unei decizii a Organizației Maritime Internaționale din 2024. Dar reglementările internaționale, ca întotdeauna, lasă destule portițe.

În 2026, IMO (Organizația Maritimă Internațională) va redeschide discuția despre reglementările pentru combustibilii folosiți în Arctica. Până atunci, testele chinezești vor continua — și nu doar pentru containere. Dacă tendința actuală se menține, s-ar putea ca în 10-15 ani să vedem o rețea sezonieră de transport auto direct din China spre porturile Europei de Nord, fără să mai treacă prin strâmtoarea Malacca, Suez sau Mediterana.

Pentru moment, însă, Arctica nu va înlocui Canalul Suez. Dar îl va complementa. Cu fiecare grad în plus și fiecare kilometru de gheață topită, devine mai clar că miza nu este doar comercială, ci geopolitică.

Cursa prin Arctica nu este despre prezent. Este despre viitor — unul în care comerțul global va trebui să-și regândească rutele, chiar dacă asta înseamnă să treacă printr-o regiune care, odinioară, părea imposibil de atins.

