Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Președinţii Chinei și SUA discută vineri despre TikTok. Beijingul păstrează discreția totală pe acest subiect

Publicat:

China păstrează tăcerea cu privire la așteptările sale cu câteva ore înainte ca președintele Xi Jinping să aibă o convorbire telefonică cu omologul său american, Donald Trump.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Conversația va avea loc în jurul orei locale 21:00 (13:00 GMT), 09:00 dimineaţa la Washington, conform presei americane care citează surse oficiale.

Nici guvernul şi nici presa din China nu s-au pronunțat şi nu au confirmat deocamdată convorbirea care a fost anunțată de președintele Donald Trump după ce SUA şi China au încheiat săptămâna aceasta o a patra rundă de negocieri comerciale la Madrid, scrie Agerpres.

La acea întâlnire, Beijingul şi Washingtonul au convenit să reducă barierele pentru investiţii, au făcut progrese în domeniul cooperării economice şi au stabilit un cadru pentru a rezolva cazul TikTok, care acum trebuie să fie ratificat de preşedinţi.

În cazul TikTok problema derivă din legea aprobată de Congresul american în 2024, care stipulează că, pentru ca TikTok să nu fie închis în SUA, compania care operează aplicaţia pe teritoriul american trebuie să fie suficient de independentă faţă de compania-mamă chineză, ByteDance, în special în ceea ce priveşte accesul pe care Beijingul îl poate avea la serverele ce stochează datele utilizatorilor.

Aceasta va fi prima convorbire telefonică între cei doi lideri de la jumătatea lunii iunie. Nu se cunoaşte natura a ceea ce ar putea conveni cei doi preşedinţi, după cum obişnuieşte să procedeze Donald Trump, care face anunţuri pe Truth Social fără a intra în detalii specifice.

Discuţia telefonică ar putea servi, de asemenea, pentru a pregăti terenul pentru o vizită a preşedintelui Trump în China sau, cel puţin, pentru o întâlnire bilaterală în marja summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) ce va fi organizat în octombrie în Coreea de Sud.

În plus, conversaţia telefonică dintre Donald Trump şi Xi Jinping coincide cu noi elemente de fricţiune în materie tehnologică, deoarece luni, autoritatea de reglementare chineză a acuzat compania americană Nvidia de încălcarea legii antimonopol în legătură cu achiziţia din 2020 a Mellanox Technologies şi a anunţat investigaţii suplimentare.

Compania menţionată a convenit în august să transfere guvernului american 15% din veniturile obţinute din vânzarea sofisticatului cip H20 în China, o decizie la care Beijingul s-ar presupune că a reacţionat cu ordine de reglementare pentru ca marile companii tehnologice chineze să oprească comenzile de procesoare de inteligenţă artificială de la Nvidia, lucru care nu a fost confirmat oficial.

