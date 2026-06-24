Video Atac ucrainean asupra infrastructurii energetice din Crimeea. Sevastopolul a rămas fără curent electric

Curentul electric a fost întrerupt miercuri în Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea ocupată de Rusia, în urma unui atac ucrainean asupra unor instalații energetice, potrivit autorităților instalate de Moscova în peninsulă.

Anunțul a fost făcut de Mihail Razvozhaev, guvernatorul numit de Rusia în Sevastopol, într-un mesaj publicat pe Telegram. Acesta a precizat că sistemele de apărare aeriană au interceptat și doborât nouă drone deasupra orașului.

Atacul a afectat alimentarea cu energie electrică a localității, însă autoritățile ruse nu au oferit deocamdată detalii privind amploarea pagubelor produse infrastructurii energetice.

În paralel, autoritățile ucrainene au anunțat că bombardamentele rusești asupra orașului Balakliia, situat în estul Ucrainei, s-au soldat cu moartea unei persoane. Informația a fost transmisă printr-un mesaj publicat pe Telegram de oficialii locali.

Reuters notează că nu a putut verifica în mod independent informațiile referitoare la cele mai recente atacuri raportate de ambele părți.

Situația pe frontul din Ucraina

Între timp, situația de pe frontul din estul și sudul Ucrainei rămâne extrem de tensionată, marcată de dinamici locale complexe. În timp ce în regiunea Donețk forțele ruse încearcă tactici de infiltrare urbană, în sud, atacurile sistematice ale armatei ucrainene asupra liniilor de aprovizionare dau rezultate concrete, forțând retrageri strategice ale invadatorilor, scriu publicațiile ucrainene Zerkalo Nedeli și Focus.

Situația din zona orașului Lîman, regiunea Donețk, se complică de la o zi la alta. Conform analiștilor comunității OSINT DeepState, trupele ruse au început să se infiltreze în partea de est a localității. În acest moment, punctele cele mai critice sunt înregistrate în satul Iampil și în localitatea Ozîrne.

Totuși, experții militari subliniază că prezența inamicului în oraș are încă un caracter sporadic și nu se poate vorbi despre un control stabil din partea Moscovei. Cu toate acestea, DeepState a lansat un apel către comandamentul militar superior ucrainean pentru a interveni rapid.