Ministerul iranian de Externe a declarat că un atac ucrainean asupra unei nave comerciale iraniene în Marea Caspică, la primele ore ale zilei de sâmbătă, a provocat o explozie în urma căreia un marinar a murit, iar altul a fost rănit.

Forțele ucrainene au lovit o navă iraniană care transporta marfă militară între Iran și Rusia în Marea Caspică, a anunțat Serviciul de securitate (SBU) al Ucrainei pe 25 iulie.

Într-un comunicat, ministerul iranian a transmis că Republica Islamică „nu va avea nicio îndoială” în privința apărării sale și a îndemnat țările europene să tragă Kievul la răspundere, dacă sunt cu adevărat preocupate de prevenirea extinderii războiului, relatează FT.

Teheranul a spus că “actul de agresiune ar putea inflama și extinde și mai mult flăcările războiului”. Însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran a fost convocat în semn de protest.

Atacul a avut loc în timpul unei pauze în seria de lovituri reciproce desfășurate timp de mai multe săptămâni între Iran și SUA. Ambele părți s-au acuzat reciproc că au încălcat un memorandum de înțelegere semnat luna trecută, prin care a fost instituită o încetare a focului până la jumătatea lunii august, pentru a permite negocieri privind un acord de pace mai durabil.

Iranul și SUA au interpretat diferit termenii acordului de încetare a focului, în special în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, ambele părți amenințând astfel cu reluarea ostilităților la scară largă.

Iranul a reiterat sâmbătă că nu este implicat în războiul ruso-ucrainean. Kievul a acuzat de mult timp Teheranul că furnizează Rusiei drone folosite în invazia Moscovei în Ucraina.

Sursa X / @c0mmand0_2022

Zelenski acuză Rusia că sprijină Iranul prin informații colectate prin sateliți

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că va „da instrucțiuni serviciilor noastre de informații să împărtășească partenerilor informațiile pe care le deținem cu privire la noul sprijin acordat de Rusia regimului iranian”.

„De la începutul lunii iulie, am înregistrat o activitate intensă de supraveghere prin satelit desfășurată de Rusia asupra statelor din Golf și a instalațiilor militare americane situate acolo. Ulterior, aceste imagini ajung în Iran”, a declarat Zelenski pe platforma X.

„Există o corelație clară între imaginile satelitare rusești ale acestor obiective și atacurile iraniene, atât înaintea atacurilor, în etapa de pregătire a acestora, cât și ulterior, pentru evaluarea pagubelor provocate”

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Anterior, Zelenski afirmase că Ucraina a „obținut rezultate foarte importante în urma atacurilor cu rază lungă de acțiune în Marea Caspică, inclusiv asupra unor nave folosite pentru transporturi militare implicând Iranul, precum și asupra unei nave de război”.

Sursa X / @c0mmand0_2022

Presiuni asupra Iranului și importanța strategică a Mării Caspice

La Teheran au apărut speculații potrivit cărora atacul ar fi avut ca scop creșterea presiunii asupra Iranului, transmițând mesajul că și frontierele sale nordice ar putea fi amenințate dacă nu ajunge la un acord cu Washingtonul.

Porturile iraniene de la Marea Caspică au devenit tot mai importante pentru comerț, în condițiile în care blocada impusă de SUA a complicat accesul la rutele maritime din sud. Coridorul nordic permite Iranului să importe mărfuri din statele riverane Mării Caspice și să primească încărcături din China transportate pe cale terestră, pe calea ferată, prin Asia Centrală, înainte de a ajunge în porturile de la țărmul Mării Caspice.

Într-o convorbire telefonică cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a cerut un „răspuns ferm” din partea Consiliului de Securitate al ONU și a Uniunii Europene în urma atacului, solicitând ca „cei responsabili pentru atac, precum și susținătorii acestora” să fie trași la răspundere.

Relațiile tensionate dintre Iran și Ucraina

Relațiile dintre Teheran și Kiev erau deja tensionate înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, din cauza doborârii zborului PS752 al companiei Ukraine International Airlines, în apropiere de Teheran, în ianuarie 2020.

Armata iraniană a recunoscut câteva zile mai târziu că doborâse din greșeală avionul Boeing 737 cu două rachete sol-aer, într-o perioadă de tensiuni militare accentuate între Iran și SUA, după uciderea comandantului iranian Qassem Soleimani.

Toate cele 176 de persoane aflate la bord au murit. Ucraina și familiile multora dintre victime continuă să ceară o asumare mai amplă a responsabilității din partea Iranului și au contestat explicația oferită de Teheran cu privire la incident.