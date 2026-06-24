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Lecția ucraineană pentru apărarea împotriva dronelor. Ce lipsește statelor NATO

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Război în Ucraina
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Ucraina folosește rețele de senzori ieftine pentru a detecta dronele, inclusiv sisteme acustice care răspund la sunetul dronelor care se apropie. Acestea costă mult mai puțin decât radarele militare, funcționează împreună cu echipamente mai scumpe în cadrul sistemului general de apărare aeriană și ajută la detectarea mai rapidă a dronelor ieftine, astfel încât forțele ucrainene să aibă timp să reacționeze.

Drone Shahed/FOTO: Shutterstock
Drone Shahed/FOTO: Shutterstock

Războiul de uzură declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a transformat radical doctrinele militare globale, demonstrând că dronele au devenit o amenințare permanentă și asimetrică pe frontul estic. În acest context, armatele occidentale sunt puse în fața unei realități inconfortabile: deși dețin sisteme ultra-sofisticate pentru detectarea rachetelor balistice și a avioanelor de vânătoare, arhitectura lor de apărare antiaeriană prezintă breșe majore în fața noilor tehnologii low-cost, notează o analiză Business Insider.

Miza strategică a momentului este reconfigurarea completă a sistemelor de supraveghere ale Alianței Nord-Atlantice, oficialii militari de la Bruxelles și Washington analizând intens inovațiile impuse de realitatea din teren.

Nevoia de senzori ieftini și rețele acustice

Sir John Stringer, fost adjunct al comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa, avertizează că întărirea apărării antiaeriene occidentale necesită investiții masive și urgente în noi tipuri de senzori.

„Unele dintre aceste tehnologii sunt complet noi pentru statele occidentale. Occidentul are nevoie de soluții precum senzorii acustici foarte ieftini – sisteme bazate pe microfoane capabile să monitorizeze dronele. Am văzut cum Ucraina reușește să folosească cu succes aceste rețele, integrându-le alături de sisteme mult mai avansate”, a explicat Stringer.

Această abordare este susținută și de maiorul Modris Kairiss, șeful Centrului de Excelență pentru Sisteme Autonome din Letonia. Într-un comentariu pentru BI, Kairiss a subliniat că sistemele tradiționale de apărare antiaeriană au fost proiectate exclusiv pentru a intercepta ținte care zboară la altitudini mari și cu viteze superioare, cum ar fi avioanele sau rachetele de croazieră. Din acest motiv, radarele convenționale eșuează adesea în detectarea dronelor care evoluează la altitudini extrem de joase.

Pentru o detectare eficientă, susține maiorul leton, este nevoie de o densitate mare de senzori și, mai ales, de diversificarea tipurilor acestora (optici, termici, acustici), deoarece nicio tehnologie singulară nu este infailibilă. Vestea bună pentru aliați este că tehnologia de bază există deja; provocarea majoră rămâne birocrația și accelerarea procedurilor de achiziție și implementare pe scară largă.

La rândul său, Justin Bronk, expert de top în cadrul prestigiosului institut britanic Royal United Services Institute (RUSI), reamintește că apărarea aeriană modernă este un ecosistem extrem de complex. Ea nu poate funcționa eficient fără o fuziune de date provenite de la senzori capabili să acopere un spectru larg de distanțe, altitudini și viteze.

Modelul Kievului: o rețea națională la preț de dumping

În timp ce Occidentul teoretizează, Ucraina a implementat deja o rețea națională de senzori acustici neconvenționali, care reacționează la amprenta sonoră a dronelor de producție iraniană (Shahed) sau rusească. Costul acestei rețele este infim în comparație cu radarele militare standard, însă eficiența sa, prin integrarea directă în sistemul integrat de comandă, oferă apărătorilor avertizări timpurii cruciale.

În anul 2024, generalul-locotenent american Sean Gainey sugera că Pentagonul ar trebui să integreze de urgență astfel de soluții acustice în arhitectura proprie de securitate. Tot atunci, Tom Goffus, la acea vreme secretar general adjunct al NATO pentru operațiuni, scotea în evidență cifrele uluitoare ale succesului ucrainean: cu o investiție de doar 54 de milioane de dolari, Ucraina a reușit să își acopere practic întregul teritoriu național cu un ecran de monitorizare acustică pentru altitudini de până la 1.000 de metri.

„Ceea ce reușesc să facă cu aceste resurse este pur și simplu incredibil”, puncta oficialul NATO.

Apariția „apărării aeriene la scară redusă”

În intervalul 2024–2026, pe fondul presiunii constante a războiului, în Ucraina s-a cristalizat o întreagă clasă de armament care anterior existase doar la nivel experimental. Acest nou segment, botezat de militari Small Air Defense (Apărare aeriană la scară redusă), include:

-drone interceptoare cu preț redus (aproximativ 2.500 de dolari): capabile să vâneze și să distrugă în aer dronele kamikaze mult mai scumpe.

-sisteme naționale de război electronic (EW): capabile să neutralizeze sau să devieze sute de drone săptămânal.

-echipaje mobile tactice: montate pe vehicule de tip pick-up, dotate cu sisteme de ochire pe timp de noapte și mitraliere grele.

Această paradigmă tehnologică a transformat Ucraina dintr-un simplu receptor de asistență militară într-un inovator global. Interesul major manifestat recent de giganți industriali precum Saudi Aramco, dar și de experții din cadrul Pentagonului și ai Ministerului Apărării de la Londra, demonstrează că modul în care statele își vor proteja spațiul aerian în deceniile următoare se decide, în mod direct, prin lecțiile învățate pe cerul Ucrainei.

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