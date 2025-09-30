Regele Charles al III-lea al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a vizitat luni spaţiul expoziţional al fundaţiei Majestăţii Sale din Londra pentru a admira cea mai nouă expoziţie, "Maria a României. Regina artistă", organizată de Institutul Cultural Român, conform paginii de Facebook The King's Foundation.

Expoziţia include litografiile reginei Maria şi colecţia "Transylvania Florilegium", un proiect comisionat de Charles în calitate de prinţ de Wales şi creată de o echipă internaţională de artişti specializaţi în botanică între anii 2012 şi 2016, potrivit Agerpres.

The King's Foundation derulează o serie de proiecte caritabile în România, "reflectând afecţiunea de lungă durată a Majestăţii Sale pentru această ţară şi interesul profund pentru peisajul, biodiversitatea şi patrimoniul cultural al acesteia", se arată în textul publicat pe Facebook ce însoţeşte imagini video de la vizita de luni a regelui Charles al III-lea.

Expoziţia "Maria a României. Regina artistă" prezintă în copie fidelă acuarele florale ale Reginei Maria păstrate în manuscrisele Academiei Române, conform unui comunicat al ICR Londra.

"Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu acuarele florale din colecţia 'Transylvania Florilegium', un proiect comisionat de regele Charles III, care prezintă lucrări botanice cu flori rare din România, semnate de artişti invitaţi. Lor li se adaugă două lucrări realizate chiar de Majestatea Sa Regele Charles, reprezentând peisaje rurale din România", se arată în text.

Curatorul principal al expoziţiei este dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la Universitatea St Andrews. Istoricul şi cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziţiei.

"Această expoziţie reprezintă un moment remarcabil pentru România şi Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală şi diplomatică între cele două ţări, iar expunerea creaţiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susţinute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moştenirii regale şi artistice. Suntem onoraţi şi bucuroşi că putem realiza acest proiect", a declarat Aura Woodward, directoare a ICR Londra şi fostă directoare executivă a fundaţiei caritabile a Majestăţii Sale Regele Charles în România.

Regina Maria a României (1875 - 1938), nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii, a fost una dintre cele mai carismatice personalităţi regale ale începutului de secol XX. Artistă, scriitoare şi om de stat, regina Maria a jucat un rol esenţial în recunoaşterea internaţională a României Mari la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, după Primul Război Mondial.

Expoziţia, care marchează 150 de ani de la naşterea reginei Maria şi a fost vernisată la 18 septembrie 2025, poate fi vizitată, gratuit, la The King's Foundation Garrison Chapel din Chelsea, Londra, până pe 12 octombrie.