Oficial: Louis Munteanu, prezentat la DC United. Duel cu Lionel Messi pe 7 martie

Louis Munteanu a ajuns în SUA și a fost prezentat oficial de clubul DC United, urmând să se dueleze cu superstarul argentinian Lionel Messi (Inter Miami) în MLS, pe teren propriu, pe 7 martie.

Americanii au anunțat că atacantul de 23 de ani a semnat pe 3 ani și jumătate.

De asemenea, DC United a comunicat și suma oficială de transfer: 7 milioane de dolari, aproximativ 5,97 milioane de euro.

Munteanu va face vizita medicală marți, apoi se va întoarce în România. Va pleca ulterior în SUA, având nevoie să obțină viza înainte.