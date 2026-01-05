Laura Cosoi a făcut un anunț emoționant chiar de ziua ei de naștere: vedeta este însărcinată pentru a cincea oară. Aflată în vacanță în Thailanda, alături de soțul ei și de cele patru fetițe, actrița trăiește o perioadă de fericire deplină și recunoștință.

→ Imaginea 1/9: Laura Cosoi, însărcinată pentru a cincea oară FOTO: Instagram / Laura Cosoi

Laura Cosoi traversează una dintre cele mai frumoase etape din viața sa și a ales un moment cu totul special pentru a împărtăși vestea cea mare. De ziua ei, vedeta a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară, bucuria fiind amplificată de faptul că se află într-o vacanță de vis, în Thailanda, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fiice ale lor.

Anunțul a fost făcut într-un cadru de poveste, pe plajele exotice ale Thailandei, unde familia se bucură de timp petrecut împreună și de momente de relaxare. Laura Cosoi a spus că atât ea, cât și soțul ei și-au dorit un nou copil și privesc această sarcină ca pe o binecuvântare. Deși nu au aflat încă sexul bebelușului, acest detaliu nu este esențial pentru ei, dorința principală fiind ca micuțul să fie sănătos.

Sursa video: Instagram / Laura Cosoi

„Ne-am dorit, nu a fost o întâmplare, mi se pare că Dumnezeu ne iubește foarte mult și simțim asta. A fost o surpriză minunată pentru fete, care chiar au fost emoționate când au aflat și evident că noi, adulții, mai vorbeam între noi ca scenarii cu familia. Pentru fete, a fost cea mai mare surpriză și m-am bucurat că am reușit să le fac așa o amintire frumoasă”, a declarat Laura Cosoi, la Știrile Antena Stars.

Cum au reacționat fetițele și cei apropiați

Vestea a fost sărbătorită și alături de prieteni apropiați. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean s-au întâlnit în vacanță cu Adela Popescu și Radu Vâlcan, care se află în aceeași perioadă în Thailanda, împreună cu cei trei copii ai lor. Momentele de bucurie, zâmbetele și emoțiile întâlnirii au fost surprinse și împărtășite cu fanii pe rețelele de socializare.

Un moment cu adevărat special a fost acela în care cele patru fetițe ale cuplului au aflat că familia lor se va mări. Laura Cosoi a povestit că le-a dat vestea chiar pe plajă, într-un cadru relaxat, iar reacțiile micuțelor au fost pline de emoție, entuziasm și curiozitate.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt deja părinții a patru fete. Cea mai mare urmează să împlinească 8 ani în această vară, iar cea mai mică, Aida, are aproape 2 ani. Chiar dacă nu știu încă dacă al cincilea copil va fi fată sau băiat, cei doi se bucură din plin de această perioadă.

„Nu știu ce va fi, pentru că am plecat înainte să aflăm, dar nici nu contează. Oamenii cred că ne dorim băiat, dar mă amuză asta (…) Din punct de vedere statistic, sunt șanse foarte mici să fie băiat și mai mari să fie fată, iar noi ne dorim ceea ce își dorește Dumnezeu pentru noi”, a mai spus Laura Cosoi.